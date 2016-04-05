Коли запрацює наша морська блокада? Очікую мінімум два підбитих цивільних торгівельних суден під любими прапорами, крім турецьких. Інакше кацапи не заспокояться з обстрілами наших портів. Попередження вже було, пора діяти.
или вот сюжет маленькая девочка с Украины в рабстве у башкирской семьи уже тогда намекали будет война готовьтесь принимать беженцев с Украины. Ну и девочка конечно чистый маугли. Странно что еще ещё на двух ногах ходит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 09:44, всього редагувалось 2 разів.
Украину могут принять быстро под шумок, если произойдет смена политических элит в рашке. В любом случае у русских осталось времени 30-40 лет и они станут национальным меньшинством. Их мировой вес станет ничтожным.
У нас війна з росіянами (рускі, буряти, тувинці, дагестанці, осетинці, чеченці ітд). Тому національний склад рф ніяк не вплине на перебіг війни
поки що є "руське" ядро, а як потім втюхати "неруським" ідею Русі, хз
fler написав: Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..
Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.
Не знаю за Чехію, але Данія контракти вже підписала. Ось із вчорашніх новин - уряд Швеції спрямує на відновлення 523 млн.євро: https://open4business.com.ua/shvecziya- ... mln-yevro/ Ось пару днів тому: Плани Ryanair щодо України наступні: 600 рейсів на тиждень; 3 мільярди на відновлення галузі в Україні; 30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові; рейси будуть здійснюватися до європейських столиць; будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою; налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру. https://24tv.ua/business/ryanair-bude-l ... i_n2356971 І таких новин та інсайдів я щодня бачу та чую. Але на нашому форумі "в тренді" лише зрада та совок.
fler написав: Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..
Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.
Не знаю за Чехію, але Данія контракти вже підписала. Ось із вчорашніх новин - уряд Швеції спрямує на відновлення 523 млн.євро: https://open4business.com.ua/shvecziya- ... mln-yevro/ Ось пару днів тому: Плани Ryanair щодо України наступні: 600 рейсів на тиждень; 3 мільярди на відновлення галузі в Україні; 30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові; рейси будуть здійснюватися до європейських столиць; будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою; налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру. https://24tv.ua/business/ryanair-bude-l ... i_n2356971 І таких новин та інсайдів я щодня бачу та чую. Але на нашому форумі "в тренді" лише зрада та совок.
так ви ж тепер працюєте на владу, складаєте плани, там воно краще видно чим пересіченим
Узок круг єтіх ... Страшно далєкі оні от народа (с)