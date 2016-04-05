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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4708470947104711
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:15

vt313 ,

Перші 10 хвилин, де про Брат (2) можна пропускати. Бо це концентрована гниль, хоча «пацикам з 90-х» заходить. А далі , якщо є час, подивіться. 2.5 млн переглядів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коли запрацює наша морська блокада? Очікую мінімум два підбитих цивільних торгівельних суден під любими прапорами, крім турецьких. Інакше кацапи не заспокояться з обстрілами наших портів. Попередження вже було, пора діяти.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:30

или вот сюжет маленькая девочка с Украины в рабстве у башкирской семьи
уже тогда намекали будет война готовьтесь принимать беженцев с Украины. Ну и девочка конечно чистый маугли. Странно что еще ещё на двух ногах ходит.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 09:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:32

  Andrey2512 написав:
Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/23/7412605/

Ох и лол, если честно …

2-3 тижні
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:35

  BIGor написав:
  Zebra написав:
  Andrey2512 написав:Резников считает, что до следующего лета Украина выиграет войну и сможет вступить в НАТО

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/23/7412605/

Ох и лол, если честно …

Украину могут принять быстро под шумок, если произойдет смена политических элит в рашке.
В любом случае у русских осталось времени 30-40 лет и они станут национальным меньшинством. Их мировой вес станет ничтожным.

У нас війна з росіянами (рускі, буряти, тувинці, дагестанці, осетинці, чеченці ітд). Тому національний склад рф ніяк не вплине на перебіг війни

поки що є "руське" ядро, а як потім втюхати "неруським" ідею Русі, хз
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:44

  Прораб написав:
  fler написав: Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..

Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.

Не знаю за Чехію, але Данія контракти вже підписала. Ось із вчорашніх новин - уряд Швеції спрямує на відновлення 523 млн.євро:
https://open4business.com.ua/shvecziya- ... mln-yevro/
Ось пару днів тому:
Плани Ryanair щодо України наступні:
600 рейсів на тиждень;
3 мільярди на відновлення галузі в Україні;
30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові;
рейси будуть здійснюватися до європейських столиць;
будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою;
налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру.
https://24tv.ua/business/ryanair-bude-l ... i_n2356971
І таких новин та інсайдів я щодня бачу та чую. Але на нашому форумі "в тренді" лише зрада та совок.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:20

Може колись зробимо з ЛАДа українця?)))

У ЛАДа часу зараз багато, ось щодо перепон для «в бой идут…»


І «Щедрик» обовʼязково!! :D

Чому ніхто не пише, що знов склад БК горить в Криму?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:32

  fler написав:
  Прораб написав:
  fler написав: Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..

Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.

Не знаю за Чехію, але Данія контракти вже підписала. Ось із вчорашніх новин - уряд Швеції спрямує на відновлення 523 млн.євро:
https://open4business.com.ua/shvecziya- ... mln-yevro/
Ось пару днів тому:
Плани Ryanair щодо України наступні:
600 рейсів на тиждень;
3 мільярди на відновлення галузі в Україні;
30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові;
рейси будуть здійснюватися до європейських столиць;
будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою;
налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру.
https://24tv.ua/business/ryanair-bude-l ... i_n2356971
І таких новин та інсайдів я щодня бачу та чую. Але на нашому форумі "в тренді" лише зрада та совок.

так ви ж тепер працюєте на владу, складаєте плани, там воно краще видно чим пересіченим

Узок круг єтіх ... Страшно далєкі оні от народа (с)
flyman
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