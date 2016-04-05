fler написав: Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..
Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.
Не знаю за Чехію, але Данія контракти вже підписала. Ось із вчорашніх новин - уряд Швеції спрямує на відновлення 523 млн.євро: https://open4business.com.ua/shvecziya- ... mln-yevro/ Ось пару днів тому: Плани Ryanair щодо України наступні: 600 рейсів на тиждень; 3 мільярди на відновлення галузі в Україні; 30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові; рейси будуть здійснюватися до європейських столиць; будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою; налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру. https://24tv.ua/business/ryanair-bude-l ... i_n2356971 І таких новин та інсайдів я щодня бачу та чую. Але на нашому форумі "в тренді" лише зрада та совок.
fler написав: Раджу більше комунікувати з тими, хто ближче до "корита", тому що по факту боротьба за кошти на відновлення вже триває. Наливають поки небагато, але ж і війна ще не закінчилася..
Розкажіть про те, як Чехія за всі свої потуги швидше за все отримає дірку від бублика у своїх бажаних контрактах по відновленню...і основного контрактника та відмінне миття блекрок. А також про переговори про відшкодування збитків країнами за заблоковані кошти північного сусіда.
Не знаю за Чехію, але Данія контракти вже підписала. Ось із вчорашніх новин - уряд Швеції спрямує на відновлення 523 млн.євро: https://open4business.com.ua/shvecziya- ... mln-yevro/ Ось пару днів тому: Плани Ryanair щодо України наступні: 600 рейсів на тиждень; 3 мільярди на відновлення галузі в Україні; 30 нових літаків Boeing 737 Мах, які будуть базуватися у Києві, Одесі та Львові; рейси будуть здійснюватися до європейських столиць; будуть щоденні внутрішні рейси між Києвом, Львовом та Одесою; налагодження співпраці з Харковом та Херсоном, як тільки там відновлять інфраструктуру. https://24tv.ua/business/ryanair-bude-l ... i_n2356971 І таких новин та інсайдів я щодня бачу та чую. Але на нашому форумі "в тренді" лише зрада та совок.
так ви ж тепер працюєте на владу, складаєте плани, там воно краще видно чим пересіченим
Узок круг єтіх ... Страшно далєкі оні от народа (с)
Президент Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских: солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.
Этот же закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст оставили прежним — 70 лет.
Хто там казав про безмежний мобілізаційний рпсурс у кацапів? Після м'ясних зимових штурмів нема дурних...
lapay написав:Коли запрацює наша морська блокада? Очікую мінімум два підбитих цивільних торгівельних суден під любими прапорами, крім турецьких. Інакше кацапи не заспокояться з обстрілами наших портів. Попередження вже було, пора діяти.
Піднімайте чорний прапор і вперед, чи це повинен робити хтось?
Україна вже до кінця року теоретично може отримати ракети ATACMS, що мають дальність польоту до 300 кілометрів. Про це в ефірі 24 каналу заявив військовий експерт Роман Світан.
"Останнім часом американці створили понад 4000 ракет ATACMS. Зараз вони замовили нові ракети PrSM, які прийдуть на зміну ATACMS. До кінця року вже перша партія буде заходити. У PrSM дальність за 500 кілометрів. Тобто, ATACMS до кінця року вже можна починати отримувати. Але щоб хоча б отримати партію в 500 ракет, треба вже зараз у наших партнерів запитувати, розуміючи, що буде йти заміна", - сказав він.
Також він зазначив, що пройшла інформація про закупівлі ATACMS Тайванем, Австралією і Марокко, причому остання країна якраз і може теоретично передати ці ракети Україні.
Минулого тижня моніторингова група повідомляла про присутність щонайменше 2000 "вагнерівців", проте станом на понеділок, 24 липня, актуальна цифра разюче відрізняється.
У Білорусі зафіксовано "тисячне" зростання кількості найманців ПВК "Вагнер" у порівнянні з даними Моніторингової групи "Беларускі Гаюн" станом на 18 липня.
Тоді повідомлялося, що на території Республіки фіксується присутність щонайменше 2000-2500 "вагнерівців". Тепер дані разюче відрізняються: згідно з оцінкою Гаюн, кількість найманців станом на 24 липня вже становить 3450-3650 осіб.