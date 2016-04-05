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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4705470647074708
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57

  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).

Не більше, ніж ваша фантазія ...

Навальний сів, по такий же хибній лозиці.

Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57

  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).


збитий льотчик

сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:59

Ще 10 000 українських військових сьогодні закінчили підготовку у Британії і повертаються до України. Повертаються у повній амуніції та з технікою 8)

Колишнього одеського воєнкома Борисова затримано. Прокуратура вимагає взяти його під варту без права внесення застави. Йому загрожує 10 років за гратами.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:08

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).

Не більше, ніж ваша фантазія ...

Навальний сів, по такий же хибній лозиці.

Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто

там іде зачистка нелояльних до влади (хто критикує), що ліберали, що мега патріоти русофіли
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:13

  prodigy написав:сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга. А угарные патриоты купались бы на радостях в фонтанах. Сейчас руссми создают картинку шо ничего нет и не было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:14

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга.

Так це ж добре, бо нам - своє робити
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:21

  pesikot написав:Так це ж добре, бо нам - своє робити
шо с левым глазом?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:24

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:Так це ж добре, бо нам - своє робити
шо с левым глазом?

От прицела по харьковскому десанту
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:27

  pesikot написав:От прицела по харьковскому десанту
смотри шоб старикан костыль как копьё не кинул.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:30

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:От прицела по харьковскому десанту
смотри шоб старикан костыль как копьё не кинул.

Він далеко, не докине
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  #<1 ... 4705470647074708
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