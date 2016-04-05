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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57
andrijk777 написав:
Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).
Не більше, ніж ваша фантазія ...
Навальний сів, по такий же хибній лозиці.
Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57
andrijk777 написав:
Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).
збитий льотчик
сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:59
Ще 10 000 українських військових сьогодні закінчили підготовку у Британії і повертаються до України. Повертаються у повній амуніції та з технікою
Колишнього одеського воєнкома Борисова затримано. Прокуратура вимагає взяти його під варту без права внесення застави. Йому загрожує 10 років за гратами.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:08
pesikot написав: andrijk777 написав:
Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).
Не більше, ніж ваша фантазія ...
Навальний сів, по такий же хибній лозиці.
Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто
там іде зачистка нелояльних до влади (хто критикує), що ліберали, що мега патріоти русофіли
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:13
prodigy написав:
сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга. А угарные патриоты купались бы на радостях в фонтанах. Сейчас руссми создают картинку шо ничего нет и не было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 24 лип, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:14
vitaliiangel написав: prodigy написав:
сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга.
Так це ж добре, бо нам - своє робити
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:21
pesikot написав:
Так це ж добре, бо нам - своє робити
шо с левым глазом?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:24
vitaliiangel написав: pesikot написав:
Так це ж добре, бо нам - своє робити
шо с левым глазом?
От прицела по харьковскому десанту
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:27
pesikot написав:
От прицела по харьковскому десанту
смотри шоб старикан костыль как копьё не кинул.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 19:30
vitaliiangel написав: pesikot написав:
От прицела по харьковскому десанту
смотри шоб старикан костыль как копьё не кинул.
Він далеко, не докине
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