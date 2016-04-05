andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла. А що якщо Гіркін сам вирішив сісти! Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму. Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).
Не більше, ніж ваша фантазія ...
Навальний сів, по такий же хибній лозиці.
Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто
andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла. А що якщо Гіркін сам вирішив сісти! Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму. Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).
збитий льотчик
сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся) там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла. А що якщо Гіркін сам вирішив сісти! Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму. Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).
Не більше, ніж ваша фантазія ...
Навальний сів, по такий же хибній лозиці.
Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто
там іде зачистка нелояльних до влади (хто критикує), що ліберали, що мега патріоти русофіли
prodigy написав:сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся) там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга. А угарные патриоты купались бы на радостях в фонтанах. Сейчас руссми создают картинку шо ничего нет и не было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся) там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга.
Це залишки зарплатні за червень мого побратима. Залишки моєї зарплатні за червень залишились під Бахмутом в розірваному наплічнику.
З наступної зарплатні ми купували нові шоломи - собі і побратимам, нові наплічники, нові плитоноски, нові штані та навіть нові труси.
Так, тут непогана зарплатня. Дякую, що вона є. Але жодні кошти не варті наших життів і скалічених душ. Жодні кошти не перекриють щосекундного жаху, в якому живуть наші родини, очікуючи зв'язку. І жодні кошти не покривають реальних потреб підрозділів.
А кому здається, що ми тут золоті гори маємо - приєднуйтесь. Нажаль, вільних місць достатьо.
"Цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС. Україна до цього повністю готова, ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку, і робимо все, щоб і готовність Євросоюзу до нашого вступу була повною. Саме цьогоріч", – наголосив президент. https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 74480.html
Тобто цьогоріч має бути закінчено війну? Я правильно розумію?
fler написав: Тобто цьогоріч має бути закінчено війну? Я правильно розумію?
Да, почти консенсус-прогноз активная фаза продлится до начала осеннего сезона дождей. Месяца два ещё. Насчёт окончания войны, то вряд ли, никаких предпосылок к этому нет. Всё идёт к замораживанию активной войны, а там что западные партнёры и наши политики решат.