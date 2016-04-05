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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4705470647074708
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57

  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).

Не більше, ніж ваша фантазія ...

Навальний сів, по такий же хибній лозиці.

Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57

  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).


збитий льотчик

сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:59

Ще 10 000 українських військових сьогодні закінчили підготовку у Британії і повертаються до України. Повертаються у повній амуніції та з технікою 8)

Колишнього одеського воєнкома Борисова затримано. Прокуратура вимагає взяти його під варту без права внесення застави. Йому загрожує 10 років за гратами.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:08

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).

Не більше, ніж ваша фантазія ...

Навальний сів, по такий же хибній лозиці.

Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто

там іде зачистка нелояльних до влади (хто критикує), що ліберали, що мега патріоти русофіли
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:13

  prodigy написав:сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга. А угарные патриоты купались бы на радостях в фонтанах. Сейчас руссми создают картинку шо ничего нет и не было.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 24 лип, 2023 19:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 19:14

  vitaliiangel написав:
  prodigy написав:сьогодні в Україні гіркіна знають більше ніж на болотах, чому? тому що періодично він з'являється в новинах(з'являвся)
там про нього мало кому відомо, після півроку забудуть взагалі як навального
я вам больше кажу там и войной мало кто интересуется после бегства с Херсона. Были бы победы, об этом бы кричали с каждого утюга.

Так це ж добре, бо нам - своє робити
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 20:51

Іспанія надіслала до України чотири танки Leopard 2A4 на додачу до шести Leopard 2 з тими ж характеристиками+ десять броньованих автомобілів TOA M-113 +десять ваговозів.

До вантажу входять і три цивільні машини швидкої допомоги та броньована машина швидкої допомоги, а також броньована цивільна машина швидкої допомоги (для прикордонників).
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:56

Из ТГ "Регіон22":
Зображення
І знов про "шалені кошти".

Це залишки зарплатні за червень мого побратима. Залишки моєї зарплатні за червень залишились під Бахмутом в розірваному наплічнику.

З наступної зарплатні ми купували нові шоломи - собі і побратимам, нові наплічники, нові плитоноски, нові штані та навіть нові труси.

Так, тут непогана зарплатня. Дякую, що вона є. Але жодні кошти не варті наших життів і скалічених душ. Жодні кошти не перекриють щосекундного жаху, в якому живуть наші родини, очікуючи зв'язку. І жодні кошти не покривають реальних потреб підрозділів.

А кому здається, що ми тут золоті гори маємо - приєднуйтесь. Нажаль, вільних місць достатьо.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:05

Свято наближається...;)

"Цьогоріч ми маємо вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС. Україна до цього повністю готова, ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку, і робимо все, щоб і готовність Євросоюзу до нашого вступу була повною. Саме цьогоріч", – наголосив президент.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/ ... 74480.html

Тобто цьогоріч має бути закінчено війну? Я правильно розумію? 8)
fler
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 22:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:
Тобто цьогоріч має бути закінчено війну? Я правильно розумію? 8)


Да, почти консенсус-прогноз активная фаза продлится до начала осеннего сезона дождей. Месяца два ещё.
Насчёт окончания войны, то вряд ли, никаких предпосылок к этому нет. Всё идёт к замораживанию активной войны, а там что западные партнёры и наши политики решат.
freeze
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  #<1 ... 4705470647074708
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