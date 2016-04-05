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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 24 лип, 2023 23:31
prodigy , нові модифікації БУКа і с300 збивають балістику, в тому числі атакамс.
Шторм йде хитро. І є малопомітність в технології. Але може експерти з ппо є і скажуть точніше.
Дадуть - чудово. Особливо якщо багато. Бо Штормів обмежено.
З. І . Відео нажаль не глянув.
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Hotab
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Додано: Вів 25 лип, 2023 01:16
pesikot написав: andrijk777 написав:
Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).
Не більше, ніж ваша фантазія ...
Навальний сів, по такий же хибній лозиці.
Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто
Навальний - та сама логіка. Він 100% знав що його посадять. Правда цей мітить мінімум в президенти РФ.
Що означає "допиZдівся"? Ніби не 15-річний хлопчик, тим більше служив в спецслужбах. Назвати путіна нічтожеством публічно - це не просто "допиZдівся"!!! Я навіть не знаю хто таке собі позволяв хоча б приблизно. Останнім був по-моєму Нємцов.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 01:52
Hotab написав:prodigy
, нові модифікації БУКа і с300 збивають балістику, в тому числі атакамс.
Шторм йде хитро. І є малопомітність в технології. Але може експерти з ппо є і скажуть точніше.
Дадуть - чудово. Особливо якщо багато. Бо Штормів обмежено.
З. І . Відео нажаль не глянув.
Если обрушить на какой то объект десяток баллистики то похер на аналоговнетные буки и с300
Будет морпорт Одессы
Единичные цели советское железо сбивает хорошо
И маломаневрируемое, ибо сама ракета ПРО с союза не имеет достаточно мозгов для выбирания и не потери цели, а оператор всё таки человек и систеиа управления имеет большую инерционность
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