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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4706470747084709
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:31

prodigy , нові модифікації БУКа і с300 збивають балістику, в тому числі атакамс.
Шторм йде хитро. І є малопомітність в технології. Але може експерти з ппо є і скажуть точніше.
Дадуть - чудово. Особливо якщо багато. Бо Штормів обмежено.
З. І . Відео нажаль не глянув.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:16

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).

Не більше, ніж ваша фантазія ...

Навальний сів, по такий же хибній лозиці.

Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто

Навальний - та сама логіка. Він 100% знав що його посадять. Правда цей мітить мінімум в президенти РФ.

Що означає "допиZдівся"? Ніби не 15-річний хлопчик, тим більше служив в спецслужбах. Назвати путіна нічтожеством публічно - це не просто "допиZдівся"!!! Я навіть не знаю хто таке собі позволяв хоча б приблизно. Останнім був по-моєму Нємцов.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:52

  Hotab написав:prodigy , нові модифікації БУКа і с300 збивають балістику, в тому числі атакамс.
Шторм йде хитро. І є малопомітність в технології. Але може експерти з ппо є і скажуть точніше.
Дадуть - чудово. Особливо якщо багато. Бо Штормів обмежено.
З. І . Відео нажаль не глянув.

Если обрушить на какой то объект десяток баллистики то похер на аналоговнетные буки и с300
Будет морпорт Одессы
Единичные цели советское железо сбивает хорошо
И маломаневрируемое, ибо сама ракета ПРО с союза не имеет достаточно мозгов для выбирания и не потери цели, а оператор всё таки человек и систеиа управления имеет большую инерционность
барабашов
 
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  #<1 ... 4706470747084709
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