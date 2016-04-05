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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4707470847094710>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 23:31

prodigy , нові модифікації БУКа і с300 збивають балістику, в тому числі атакамс.
Шторм йде хитро. І є малопомітність в технології. Але може експерти з ппо є і скажуть точніше.
Дадуть - чудово. Особливо якщо багато. Бо Штормів обмежено.
З. І . Відео нажаль не глянув.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:16

  pesikot написав:
  andrijk777 написав:Мені тут "шальная мисль" в голову прийшла.
А що якщо Гіркін сам вирішив сісти!
Гіркін не дурак + знає історію. Може він побачив що системі путіна скоро кінець і "як мученик" сів в тюрму.
Зазначу що найбільш впливову людину після путіна - Патрушева він ні разу не критикував, навіть не згадував. А якщо не Патрушев(чи його син) візьме владу, то ясно що все спишуть на путіна, а Гіркін вийде з тюрми героєм і буде претендентом на солідні державні пости(депутатом як мінімум стане).

Не більше, ніж ваша фантазія ...

Навальний сів, по такий же хибній лозиці.

Гіркін сів, тому що, допиZдівся ... робити з цього якісь висновки - не варто

Навальний - та сама логіка. Він 100% знав що його посадять. Правда цей мітить мінімум в президенти РФ.

Що означає "допиZдівся"? Ніби не 15-річний хлопчик, тим більше служив в спецслужбах. Назвати путіна нічтожеством публічно - це не просто "допиZдівся"!!! Я навіть не знаю хто таке собі позволяв хоча б приблизно. Останнім був по-моєму Нємцов.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 01:52

  Hotab написав:prodigy , нові модифікації БУКа і с300 збивають балістику, в тому числі атакамс.
Шторм йде хитро. І є малопомітність в технології. Але може експерти з ппо є і скажуть точніше.
Дадуть - чудово. Особливо якщо багато. Бо Штормів обмежено.
З. І . Відео нажаль не глянув.

Если обрушить на какой то объект десяток баллистики то похер на аналоговнетные буки и с300
Будет морпорт Одессы
Единичные цели советское железо сбивает хорошо
И маломаневрируемое, ибо сама ракета ПРО с союза не имеет достаточно мозгов для выбирания и не потери цели, а оператор всё таки человек и систеиа управления имеет большую инерционность
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Будет морпорт Одессы


там більше цивільним прилетіло ніж порту, звісно що порти треба прикривати...
потрібні сучасні ППО і вже вчора. чекаємо на поставки згідно Рамштайну 14 (Patriots, Scalps)

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 08:47

  freeze написав:
fler написав:
Тобто цьогоріч має бути закінчено війну? Я правильно розумію? 8)


Да, почти консенсус-прогноз активная фаза продлится до начала осеннего сезона дождей. Месяца два ещё.
Насчёт окончания войны, то вряд ли, никаких предпосылок к этому нет. Всё идёт к замораживанию активной войны, а там что западные партнёры и наши политики решат.

Перша думка промайнула про людей, які залишаться на окупованих територіях. Як сумно(((
Сподіваюся, що село yanyura встигнуть звільнити та зруйнувати кримський міст.
Заморозка - це хіба шо радість для ухилянтів. Решта розуміють, що це час для накопичення сил ворогом.
Що ж, чекаємо на домовленості, вангую, що це буде "Анкара-1".
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Заморозка - це хіба шо радість для ухилянтів

А Ви особисто не хочете на штурм Керчі пійти, щоб омріяні репарації вибороти?
Бо всім відомо, як останнє прикордонне село звільнимо так хуйло розчулиться і все віддасть на блюдечку з блакитною кайомочкою
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:10

fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:13

fox767676 , у випадку звільнення лише півдня (про Крим не говоримо) оркостан може неслабо похитати. Принаймні вибори куйлуші виграти буде нелегко.
В моїх найсміливіших сценаріях сухопутного походу в Крим нема. Але при виході на адмінкордони і всякі там Бердянськи , Крим стане великою розпеченою пательнею.
Проте вихід до моря буде нелегким теж.
Щодо погоди… Нерідко на півдні і до нового року жодного снігу та навіть серйозних дощів нема. Питання буде не в погоді, а в наявності сил і резервів з обох боків.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:22

Hotab
Навіть без військової заморозки, вихід до азовського узбережжя здається це вже задача не цього року, а наступного. І у будь-якому разі хуйло не буде чекати коли влада захитається, запустить новий рівень ескалації
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:25

fox767676 , побачимо. Обвали бувають і раптові. Хтось дуже очікував ще за місяць до звільнення правобережжя Херсонщини, що вони раптом підуть? Але вони десь за 3 тижні спланували вихід і вийшли. Ясно що самі не підуть, але їх знову можуть змусити.
Hotab
 
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  #<1 ... 4707470847094710>
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