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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4707470847094710
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 09:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.


Реакція радикально налаштованих інвалідів плоскостопія та нафронтниць недочекавшихся репарацій передбачувана. Про інших важке питанння
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:25

Мінус Ка52. ЛАД навчив, результат не забарився.
Або просто у грі «вбий танк з висіння» переміг зенітник.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:42

  Hotab написав:Мінус Ка52. ЛАД навчив, результат не забарився.
Або просто у грі «вбий танк з висіння» переміг зенітник.


Солонин дійшов до висновку, що тут шанси 50/50

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:06

  konstantin kirovograd написав:fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.

Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то:
- вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
- вступ до НАТО - квітень 2024 (етап - офіційне запрошення на саміті),
то війна має бути закінчена ДО ТОГО. Яким чином - то не ми вирішуємо.
Реакція військових? Одні - давно тут скиглять, що їх треба замінити. Інші - сумлінно виконують свою справу. Але всі кажуть, що не вистачає зброї. То що робити?
Реакція населення :roll: Мабуть, тих, що за кордоном сидять, питати не треба, правда? З тих, що лишилися - пенси+інваліди+алконавти+інші непрацюючі - становлять, очевидно, більшість населення. Їх думка важлива? Решта - це влада та громадяни, які працюють. Скільки їх в Україні та чого вони хочуть? Звісно, миру та нашої перемоги. Заради цього вони працюють і донатять. Але цілісну ситуацію на полі бою та перспективи бачать лише Залужний і Ко. Тому, вважаю, що слід підтримувати їх, а не сіяти розбрат і зраду.

  fox767676 написав:Реакція радикально налаштованих інвалідів плоскостопія та нафронтниць недочекавшихся репарацій передбачувана.

Мауглі?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:07

Кто вооружает Путина на Западе?


перший комент під відео:
Во время войны богачи дают патроны а бедняки своих сыновей. После войны первые подсчитывают прибыли а вторые ищут могилы детей
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:08

prodigy , саме тому я і казав, що вертоліт як мисливець за танками вже трохи в минулому.
Як я теж казав раніше, і він наголосив, тушити пожар раптового прориву великої кількості танків на вузькій ділянці - має право на життя. Але ж знов таки, при такій атаці цей ввзький прорив велткої кількості техніки і людей завжди дуже щільно криє арта. Або дистанційне мінування місця прориву. Тому ми і не бачимо зараз танкових кулаків у кілька десятків машин на вузькій ділянці.
Солонін здраво розказує. І стиль не шамкаючого соскіна маразматика, який верзе щось під стать своєму глядачу.
Хай би Солонін ще на своїх схемах намалював невеличку лісополосу на відстані 500-1000 метрів від танка. Побачив би, скільки тоді треба піднятись вертольоту щоб знайти танк на 8 -10 км..
Подивився 10 хвилин.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:27

  fler написав:
  konstantin kirovograd написав:fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.

Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то:
- вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
- вступ до НАТО - квітень 2024 (етап - офіційне запрошення на саміті),
то війна має бути закінчена ДО ТОГО. Яким чином - то не ми вирішуємо.
Реакція військових? Одні - давно тут скиглять, що їх треба замінити. Інші - сумлінно виконують свою справу. Але всі кажуть, що не вистачає зброї. То що робити?
Реакція населення :roll: Мабуть, тих, що за кордоном сидять, питати не треба, правда? З тих, що лишилися - пенси+інваліди+алконавти+інші непрацюючі - становлять, очевидно, більшість населення. Їх думка важлива? Решта - це влада та громадяни, які працюють. Скільки їх в Україні та чого вони хочуть? Звісно, миру та нашої перемоги. Заради цього вони працюють і донатять. Але цілісну ситуацію на полі бою та перспективи бачать лише Залужний і Ко. Тому, вважаю, що слід підтримувати їх, а не сіяти розбрат і зраду.

Тільки забули пару деталей:
- закінчення війни,
- демократія,
- відсутність територіальних претензій із сусідами,
- подолання корупції..
- 100500 інших вимог

Почнем з першої. Коли?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

С таким МОс яйцами в три дорога нас возьмут в НАТО? У нас секретные операции срывают. Ау, вы серьезно?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:33

Який вступ до ЄС? Про що ви тут обговорюєте?
Якщо вступимо до ЄС за 10 років то буде дуже добре.
andrijk777
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