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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лип, 2023 09:27
konstantin kirovograd написав:
fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.
Реакція радикально налаштованих інвалідів плоскостопія та нафронтниць недочекавшихся репарацій передбачувана. Про інших важке питанння
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fox767676
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Додано: Вів 25 лип, 2023 10:25
Мінус Ка52. ЛАД навчив, результат не забарився.
Або просто у грі «вбий танк з висіння» переміг зенітник.
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Hotab
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Додано: Вів 25 лип, 2023 10:42
Hotab написав:
Мінус Ка52. ЛАД навчив, результат не забарився.
Або просто у грі «вбий танк з висіння» переміг зенітник.
Солонин дійшов до висновку, що тут шанси 50/50
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:06
konstantin kirovograd написав:fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.
Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів
, як то:
- вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
- вступ до НАТО - квітень 2024 (етап - офіційне запрошення на саміті),
то війна має бути закінчена ДО ТОГО. Яким чином - то не ми вирішуємо.
Реакція військових? Одні - давно тут скиглять, що їх треба замінити. Інші - сумлінно виконують свою справу. Але всі кажуть, що не вистачає зброї. То що робити?
Реакція населення
Мабуть, тих, що за кордоном сидять, питати не треба, правда? З тих, що лишилися - пенси+інваліди+алконавти+інші непрацюючі - становлять, очевидно, більшість населення. Їх думка важлива? Решта - це влада та громадяни, які працюють. Скільки їх в Україні та чого вони хочуть? Звісно, миру та нашої перемоги. Заради цього вони працюють і донатять. Але цілісну ситуацію на полі бою та перспективи бачать лише Залужний і Ко. Тому, вважаю, що слід підтримувати їх, а не сіяти розбрат і зраду.
fox767676 написав:
Реакція радикально налаштованих інвалідів плоскостопія та нафронтниць недочекавшихся репарацій передбачувана.
Мауглі?
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:07
Кто вооружает Путина на Западе?
перший комент під відео:
Во время войны богачи дают патроны а бедняки своих сыновей. После войны первые подсчитывают прибыли а вторые ищут могилы детей
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prodigy
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:08
prodigy , саме тому я і казав, що вертоліт як мисливець за танками вже трохи в минулому.
Як я теж казав раніше, і він наголосив, тушити пожар раптового прориву великої кількості танків на вузькій ділянці - має право на життя. Але ж знов таки, при такій атаці цей ввзький прорив велткої кількості техніки і людей завжди дуже щільно криє арта. Або дистанційне мінування місця прориву. Тому ми і не бачимо зараз танкових кулаків у кілька десятків машин на вузькій ділянці.
Солонін здраво розказує. І стиль не шамкаючого соскіна маразматика, який верзе щось під стать своєму глядачу.
Хай би Солонін ще на своїх схемах намалював невеличку лісополосу на відстані 500-1000 метрів від танка. Побачив би, скільки тоді треба піднятись вертольоту щоб знайти танк на 8 -10 км..
Подивився 10 хвилин.
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Hotab
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:27
fler написав: konstantin kirovograd написав:fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.
Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів
, як то:
- вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
- вступ до НАТО - квітень 2024 (етап - офіційне запрошення на саміті),
то війна має бути закінчена ДО ТОГО. Яким чином - то не ми вирішуємо.
Реакція військових? Одні - давно тут скиглять, що їх треба замінити. Інші - сумлінно виконують свою справу. Але всі кажуть, що не вистачає зброї. То що робити?
Реакція населення
Мабуть, тих, що за кордоном сидять, питати не треба, правда? З тих, що лишилися - пенси+інваліди+алконавти+інші непрацюючі - становлять, очевидно, більшість населення. Їх думка важлива? Решта - це влада та громадяни, які працюють. Скільки їх в Україні та чого вони хочуть? Звісно, миру та нашої перемоги. Заради цього вони працюють і донатять. Але цілісну ситуацію на полі бою та перспективи бачать лише Залужний і Ко. Тому, вважаю, що слід підтримувати їх, а не сіяти розбрат і зраду.
Тільки забули пару деталей:
- закінчення війни,
- демократія,
- відсутність територіальних претензій із сусідами,
- подолання корупції..
- 100500 інших вимог
Почнем з першої. Коли?
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:32
С таким МОс яйцами в три дорога нас возьмут в НАТО? У нас секретные операции срывают. Ау, вы серьезно?
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Додано: Вів 25 лип, 2023 11:33
Який вступ до ЄС? Про що ви тут обговорюєте?
Якщо вступимо до ЄС за 10 років то буде дуже добре.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 12:22
Hotab написав:prodigy
, саме тому я і казав, що вертоліт як мисливець за танками вже трохи в минулому.
Як я теж казав раніше, і він наголосив, тушити пожар раптового прориву великої кількості танків на вузькій ділянці - має право на життя. Але ж знов таки, при такій атаці цей ввзький прорив велткої кількості техніки і людей завжди дуже щільно криє арта. Або дистанційне мінування місця прориву. Тому ми і не бачимо зараз танкових кулаків у кілька десятків машин на вузькій ділянці.
Солонін здраво розказує. І стиль не шамкаючого соскіна маразматика, який верзе щось під стать своєму глядачу.
Хай би Солонін ще на своїх схемах намалював невеличку лісополосу на відстані 500-1000 метрів від танка. Побачив би, скільки тоді треба піднятись вертольоту щоб знайти танк на 8 -10 км..
Подивився 10 хвилин.
там є такі картинки, подобалось "порівняно з гелікоптером танк рухається в тиші і цього не можна змінити", висновок-танк(рлс пзрк) бачить гелікоптер значно раніше ніж пілот бачить танк.(33-36хв)
я дивлюся завжди до кінця, але youtube дає можливість міняти швидкість просмотру-міняю на 1,25 і це відео замість 80хв дивлюсь за 60хв
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