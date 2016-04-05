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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:17
fler написав:
Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то:
- вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
До Успіха нарешті дійшло, що зелені - це звичайні балаболи. Ще би Флер з ЛАДом якось це пояснити...
Хоча у влади є прогрес - вже не 2-3 тижні, і рік.
Особисто я сподіваюсь на вихід до Азовського моря ще в цьому році. Але я не бачу жодних перспектив закінчення війни наближчі пару років без серйозного чорного лебедя: смерті хуйла або чергового "маршу справедливості", який таки дійде до Москви.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:20
prodigy написав:
У Білорусі зафіксовано "тисячне" зростання кількості найманців ПВК "Вагнер" у порівнянні з даними Моніторингової групи "Беларускі Гаюн" станом на 18 липня.
Це бригада легкої піхоти. Можливо, значна сила десь в ЦАР або Малі, але в усовах нашої війни їхній максимум - це спробувати захопити ЧАЕС. І то не факт, що успішно.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:21
sashaqbl написав: fler написав:
Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то:
- вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
До Успіха нарешті дійшло, що зелені - це звичайні балаболи. Ще би Флер з ЛАДом якось це пояснити...
Хоча у влади є прогрес - вже не 2-3 тижні, і рік.
Особисто я сподіваюсь на вихід до Азовського моря ще в цьому році. Але я не бачу жодних перспектив закінчення війни наближчі пару років без серйозного чорного лебедя: смерті хуйла або чергового "маршу справедливості", який таки дійде до Москви.
Флер зараз "курить плани" разом із владою, так що там бадьоро-оптимістичненько в рожевих кольорах.
ЛАД: какая разніца, все одно би Пу напав, квартал ні при чому
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 25 лип, 2023 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:22
lapay написав:
Президент Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских: солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.
Этот же закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст оставили прежним — 70 лет.
Хто там казав про безмежний мобілізаційний рпсурс у кацапів? Після м'ясних зимових штурмів нема дурних...
Це говорить тільки про те, що хуйло з якихось причин не хочу мобілізацію проводити. Тому і намагається нагрібати по засіках.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:51
sashaqbl написав: prodigy написав:
У Білорусі зафіксовано "тисячне" зростання кількості найманців ПВК "Вагнер" у порівнянні з даними Моніторингової групи "Беларускі Гаюн" станом на 18 липня.
Це бригада легкої піхоти. Можливо, значна сила десь в ЦАР або Малі, але в усовах нашої війни їхній максимум - це спробувати захопити ЧАЕС. І то не факт, що успішно.
ціль перебування 2-3т вагнерів в білораши -димова завіса для іншої операції, наякої загрози від них Польщі і Україні не буде -максиму це декілька груп дрг будуть шукати "слабкі" ділянки кордону.
ЦАР, Малі і ще сотня інших країн де кордони не контрольовані або "контрольовані рф"
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Додано: Вів 25 лип, 2023 13:59
sashaqbl написав:
Це говорить тільки про те, що хуйло з якихось причин
17 березня вибори президента рф, залишилось 7 місяців (за звичаєм у плебса пам'ять не більше на півроку). все залежить від ЗСУ-якщо буде прорив фронту (всіх наявних ліній оборони), то пуйло може зважитись на тотальну війну (як гітлер у 43му)
з промови геббельса у палаці спорту 18 лютого 1943:
«Я запитую вас: чи хочете ви тотальної війни? Якщо буде потрібно, чи хочете ви більш тотальної і радикальної війни, ніж ми можемо її собі уявити?»
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Додано: Вів 25 лип, 2023 14:36
prodigy написав: sashaqbl написав:
Це говорить тільки про те, що хуйло з якихось причин
17 березня вибори президента рф, залишилось 7 місяців (за звичаєм у плебса пам'ять не більше на півроку). все залежить від ЗСУ-якщо буде прорив фронту (всіх наявних ліній оборони), то пуйло може зважитись на тотальну війну (як гітлер у 43му)
з промови геббельса у палаці спорту 18 лютого 1943:
«Я запитую вас: чи хочете ви тотальної війни? Якщо буде потрібно, чи хочете ви більш тотальної і радикальної війни, ніж ми можемо її собі уявити?»
Не буде ніякої тотальної війни.
Якщо робити "по примусу" то в РФ не побудована настільки потужна репресивна машина для цього. Умовно кажучи розстрілювати за неявку на роботу не зможуть.
Якщо робити "по ринку", тобто за гроші то це вже робиться. Але гроші в РФ мають тенденцію до зменшення.
Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.
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