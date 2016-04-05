fler написав:Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то: - вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
До Успіха нарешті дійшло, що зелені - це звичайні балаболи. Ще би Флер з ЛАДом якось це пояснити... Хоча у влади є прогрес - вже не 2-3 тижні, і рік. Особисто я сподіваюсь на вихід до Азовського моря ще в цьому році. Але я не бачу жодних перспектив закінчення війни наближчі пару років без серйозного чорного лебедя: смерті хуйла або чергового "маршу справедливості", який таки дійде до Москви.
Президент Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских: солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.
Согласно документу, предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.
Этот же закон увеличивает предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве: для старших офицеров — с 60 до 65 лет, младших офицеров — с 55 до 60 лет, имеющих иные звания — с 45 до 55 лет. Для высших офицеров предельный возраст оставили прежним — 70 лет.
Хто там казав про безмежний мобілізаційний рпсурс у кацапів? Після м'ясних зимових штурмів нема дурних...
Це говорить тільки про те, що хуйло з якихось причин не хочу мобілізацію проводити. Тому і намагається нагрібати по засіках.
prodigy написав:У Білорусі зафіксовано "тисячне" зростання кількості найманців ПВК "Вагнер" у порівнянні з даними Моніторингової групи "Беларускі Гаюн" станом на 18 липня.
Це бригада легкої піхоти. Можливо, значна сила десь в ЦАР або Малі, але в усовах нашої війни їхній максимум - це спробувати захопити ЧАЕС. І то не факт, що успішно.
ціль перебування 2-3т вагнерів в білораши -димова завіса для іншої операції, наякої загрози від них Польщі і Україні не буде -максиму це декілька груп дрг будуть шукати "слабкі" ділянки кордону. ЦАР, Малі і ще сотня інших країн де кордони не контрольовані або "контрольовані рф"
sashaqbl написав:Це говорить тільки про те, що хуйло з якихось причин
17 березня вибори президента рф, залишилось 7 місяців (за звичаєм у плебса пам'ять не більше на півроку). все залежить від ЗСУ-якщо буде прорив фронту (всіх наявних ліній оборони), то пуйло може зважитись на тотальну війну (як гітлер у 43му)
з промови геббельса у палаці спорту 18 лютого 1943:
«Я запитую вас: чи хочете ви тотальної війни? Якщо буде потрібно, чи хочете ви більш тотальної і радикальної війни, ніж ми можемо її собі уявити?»
sashaqbl написав:Це говорить тільки про те, що хуйло з якихось причин
17 березня вибори президента рф, залишилось 7 місяців (за звичаєм у плебса пам'ять не більше на півроку). все залежить від ЗСУ-якщо буде прорив фронту (всіх наявних ліній оборони), то пуйло може зважитись на тотальну війну (як гітлер у 43му)
з промови геббельса у палаці спорту 18 лютого 1943:
«Я запитую вас: чи хочете ви тотальної війни? Якщо буде потрібно, чи хочете ви більш тотальної і радикальної війни, ніж ми можемо її собі уявити?»
Не буде ніякої тотальної війни. Якщо робити "по примусу" то в РФ не побудована настільки потужна репресивна машина для цього. Умовно кажучи розстрілювати за неявку на роботу не зможуть. Якщо робити "по ринку", тобто за гроші то це вже робиться. Але гроші в РФ мають тенденцію до зменшення.
Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.
"Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень підполковника, який безпідставно виключив з військового обліку 40 людей. Суд призначив йому штраф у розмірі 3145 грн"
mephala написав:"Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень підполковника, який безпідставно виключив з військового обліку 40 людей. Суд призначив йому штраф у розмірі 3145 грн"
mephala написав:"Радехівський районний суд Львівщини визнав винним у перевищенні службових повноважень підполковника, який безпідставно виключив з військового обліку 40 людей. Суд призначив йому штраф у розмірі 3145 грн"
Интересно, а сколько те 40 заплатили подполковнику ?
в цій ситуації мене інше цікавить - для звичайного роботяги закон швидко прийняли де підвищили відповідальність а от для цих типків нічого не спішать приймати в законі. щоб не 3145 штраф за перевищення повноважень а 15 років строгача. але хто ж цей закон прийме - тоді синочків відмазувати ніде буде.