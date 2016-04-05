RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4709471047114712
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

konstantin kirovograd написав:fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.


Давайте разделим Желания и Возможности. Совпадают эти две вещи редко.
Прошлогодние успехи на харьковском и херсонском направлении имели совершенно конкретные причины, которые сейчас отсутствуют.
А так оказалось, что военные принципы про успешное наступление при троекратном превосходстве в личном составе и артиллерии, в авиации, теперь ещё превосходство в дронах и РЭБ, никто отменить не может. Должна быть техника для разминирования (наверное в десятки раз больше, чем есть сейчас).
Для успешного наступления должна быть авиация (причем не 10-30 F-16, а больше), надо где-то взять много артиллерии и дронов и РЭБ, причем значительно больше, чем мы сейчас получаем от западных партнёров.
Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увы
Чтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.

Возможно кто-то верит, что все вышеперечисленное будет претворено в жизнь.
Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20207
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7736 раз.
 
Профіль
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.

ага, і впаде загальна сума зібраних податків, бінго!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32004
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1523 раз.
Подякували: 2676 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:08

  freeze написав:Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.

У москалів бажання, вроді, не змінювались. Тобто, увесь південь с расісєй навсігда. Плюс впишуть відновити подачу води в Крим. За шо боролись?
Water
 
Повідомлень: 1910
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:15

  freeze написав:Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увы

Вам виднее
  freeze написав:Чтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.

Это вряд ли, бизнес и так дышит еле-еле
Поднять налоги ? это убить поступления в бюджет
  freeze написав:Возможно кто-то верит, что все вышеперечисленное будет претворено в жизнь.
Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.

Вы же сами понимаете, что заморозка и Анкара-1-2-3 - это путь рашистам нарастить ещё больше ресурсов
Хотя, освободить вот то перечисленное - таки да, надо
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8221
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16

  Water написав:
  freeze написав:Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.

У москалів бажання, вроді, не змінювались. Тобто, увесь південь с расісєй навсігда. Плюс впишуть відновити подачу води в Крим. За шо боролись?

Каховская ГЭС того, поэтому Крыму как раз ничего не светит. А лето жаркое. Рупии за нефть тоже прекрасный шанс купить индийский, крупнолистовой чай, а не дроны. Поэтому на бумаге у Вас всё ещё есть валюта, а в реальности рупии ;)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3934
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4709471047114712
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118608
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5920
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.