Додано: Вів 25 лип, 2023 17:02

konstantin kirovograd написав: fler

Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.

Давайте разделим Желания и Возможности. Совпадают эти две вещи редко.Прошлогодние успехи на харьковском и херсонском направлении имели совершенно конкретные причины, которые сейчас отсутствуют.А так оказалось, что военные принципы про успешное наступление при троекратном превосходстве в личном составе и артиллерии, в авиации, теперь ещё превосходство в дронах и РЭБ, никто отменить не может. Должна быть техника для разминирования (наверное в десятки раз больше, чем есть сейчас).Для успешного наступления должна быть авиация (причем не 10-30 F-16, а больше), надо где-то взять много артиллерии и дронов и РЭБ, причем значительно больше, чем мы сейчас получаем от западных партнёров.Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увыЧтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.Возможно кто-то верит, что все вышеперечисленное будет претворено в жизнь.Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.