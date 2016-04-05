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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:02
konstantin kirovograd написав:fler
Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.
Давайте разделим Желания и Возможности. Совпадают эти две вещи редко.
Прошлогодние успехи на харьковском и херсонском направлении имели совершенно конкретные причины, которые сейчас отсутствуют.
А так оказалось, что военные принципы про успешное наступление при троекратном превосходстве в личном составе и артиллерии, в авиации, теперь ещё превосходство в дронах и РЭБ, никто отменить не может. Должна быть техника для разминирования (наверное в десятки раз больше, чем есть сейчас).
Для успешного наступления должна быть авиация (причем не 10-30 F-16, а больше), надо где-то взять много артиллерии и дронов и РЭБ, причем значительно больше, чем мы сейчас получаем от западных партнёров.
Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увы
Чтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.
Возможно кто-то верит, что все вышеперечисленное будет претворено в жизнь.
Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
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freeze
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:07
freeze написав:
Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.
ага, і впаде загальна сума зібраних податків, бінго!
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:08
freeze написав:
Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
У москалів бажання, вроді, не змінювались. Тобто, увесь південь с расісєй навсігда. Плюс впишуть відновити подачу води в Крим. За шо боролись?
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Water
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:15
freeze написав:
Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увы
Вам виднее
freeze написав:
Чтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны
.
Это вряд ли, бизнес и так дышит еле-еле
Поднять налоги ? это убить поступления в бюджет
freeze написав:
Возможно кто-то верит, что все вышеперечисленное будет претворено в жизнь.
Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
Вы же сами понимаете, что заморозка и Анкара-1-2-3 - это путь рашистам нарастить ещё больше ресурсов
Хотя, освободить вот то перечисленное - таки да, надо
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Додано: Вів 25 лип, 2023 17:16
Water написав: freeze написав:
Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года.
Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
У москалів бажання, вроді, не змінювались. Тобто, увесь південь с расісєй навсігда. Плюс впишуть відновити подачу води в Крим. За шо боролись?
Каховская ГЭС того, поэтому Крыму как раз ничего не светит. А лето жаркое. Рупии за нефть тоже прекрасный шанс купить индийский, крупнолистовой чай, а не дроны. Поэтому на бумаге у Вас всё ещё есть валюта, а в реальности рупии
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