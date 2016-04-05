konstantin kirovograd написав:fler Анкара-1.Как вы это себе представляете.Реакцию населения,военных.
Давайте разделим Желания и Возможности. Совпадают эти две вещи редко. Прошлогодние успехи на харьковском и херсонском направлении имели совершенно конкретные причины, которые сейчас отсутствуют. А так оказалось, что военные принципы про успешное наступление при троекратном превосходстве в личном составе и артиллерии, в авиации, теперь ещё превосходство в дронах и РЭБ, никто отменить не может. Должна быть техника для разминирования (наверное в десятки раз больше, чем есть сейчас). Для успешного наступления должна быть авиация (причем не 10-30 F-16, а больше), надо где-то взять много артиллерии и дронов и РЭБ, причем значительно больше, чем мы сейчас получаем от западных партнёров. Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увы Чтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.
Возможно кто-то верит, что все вышеперечисленное будет претворено в жизнь. Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года. Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
freeze написав:Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года. Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
У москалів бажання, вроді, не змінювались. Тобто, увесь південь с расісєй навсігда. Плюс впишуть відновити подачу води в Крим. За шо боролись?
freeze написав:Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увы
Вам виднее
freeze написав:Чтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.
Это вряд ли, бизнес и так дышит еле-еле Поднять налоги ? это убить поступления в бюджет
freeze написав:Возможно кто-то верит, что все вышеперечисленное будет претворено в жизнь. Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года. Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
Вы же сами понимаете, что заморозка и Анкара-1-2-3 - это путь рашистам нарастить ещё больше ресурсов Хотя, освободить вот то перечисленное - таки да, надо
freeze написав:Так что то, что сказала Флёр про Анкару-1, это не желания Флёр, а просто реальность, скорее всего следующего года. Хотелось бы до этого момента всё-таки освободить Бахмут, Токмак, Чаплинку.
У москалів бажання, вроді, не змінювались. Тобто, увесь південь с расісєй навсігда. Плюс впишуть відновити подачу води в Крим. За шо боролись?
Каховская ГЭС того, поэтому Крыму как раз ничего не светит. А лето жаркое. Рупии за нефть тоже прекрасный шанс купить индийский, крупнолистовой чай, а не дроны. Поэтому на бумаге у Вас всё ещё есть валюта, а в реальности рупии
Рупии за нефть тоже прекрасный шанс купить индийский, крупнолистовой чай, а не дроны. Поэтому на бумаге у Вас всё ещё есть валюта, а в реальности рупии
Вони, вроді, засекретили свій бюджет, плюс шось та й надходить.
Особисто я готовий сплатить у бюджет на 50% більше, але тоді я буду висувать умови військомату, а не вони мені. А то в них й рибу з`їсти, й шось інше. Звісно все офіційно відповідно законодавству, яке повинні для цього прийнять.
Рупии за нефть тоже прекрасный шанс купить индийский, крупнолистовой чай, а не дроны. Поэтому на бумаге у Вас всё ещё есть валюта, а в реальности рупии
Вони, вроді, засекретили свій бюджет, плюс шось та й надходить.
Особисто я готовий сплатить у бюджет на 50% більше, але тоді я буду висувать умови військомату, а не вони мені. А то в них й рибу з`їсти, й шось інше. Звісно все офіційно відповідно законодавству, яке повинні для цього прийнять.
andrijk777 написав:Який вступ до ЄС? Про що ви тут обговорюєте? Якщо вступимо до ЄС за 10 років то буде дуже добре.
Ще раз (для особливо обдарованих):
fler написав:Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то: - вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини); - вступ до НАТО - квітень 2024 (етап - офіційне запрошення на саміті), то війна має бути закінчена ДО ТОГО. Яким чином - то не ми вирішуємо.
Вступ до ЄС (чи НАТО) - це процес, який складається з певних етапів. Він може тривати роками, але головне цей процес почати, щоб почався відлік часу. Це дуже важливо для політики та переговорів. Саме для цього Зе наполягає на конкретних термінах вступу - щоб обіцянки не залишалися "бла-бла-бла", а перетворювалися на дії. Чому важливо почати цього року? Напевно, пов'язано з виборами - в уйла 17 березня 2024, у Байдена - у листопаді 2024. Нам вангують вступ до ЄС на протязі 5 років, але ще раз - має закінчитись війна та має початись відлік часу (він почнеться з переговорами про вступ).
freeze , дуже Вам вдячна за розгорнуту відповідь. Особлива вдячність та низький уклін за Вашу роботу на Півдні.
Як зазначив виробник ППО концерн Rheinmetall, дві системи Skynex Україна отримає "у другій половині 2023 року".
Система використовуватиме програмовані 35-мм боєприпаси Ahead, розроблені Rheinmetall саме для цієї мети, що значно дешевше, ніж аналогічні системи на базі керованих ракет. Крім тоготакі снаряди неможливо відбити засобами електронної протидії.
Також зазначається, що системи Skynex будуть встановлені на нові військові вантажівки Rheinmetall HX 8x8.
freeze написав:Давайте разделим Желания и Возможности. Совпадают эти две вещи редко.Прошлогодние успехи на харьковском и херсонском направлении имели совершенно конкретные причины, которые сейчас отсутствуют.А так оказалось, что военные принципы про успешное наступление при троекратном превосходстве в личном составе и артиллерии, в авиации, теперь ещё превосходство в дронах и РЭБ, никто отменить не может. Должна быть техника для разминирования (наверное в десятки раз больше, чем есть сейчас).Для успешного наступления должна быть авиация (причем не 10-30 F-16, а больше), надо где-то взять много артиллерии и дронов и РЭБ, причем значительно больше, чем мы сейчас получаем от западных партнёров.Должна быть проведена дополнительная мобилизация, массовая, для гарантированного успеха нужны бригад 50-70 (250-350 тысяч новых обученных мобилизованных). Как видим 20 новых бригад наступу не дали необходимого результата, реальность, увы Чтобы содержать, кормить, давать топливо и тд увеличенную армию необходимо гораздо больше средств чем сейчас получает бюджет от партнёров и налогов. Следовательно, должны быть временно (резко процентов на 50) увеличены налоги до момента окончания войны.
+ тебе, дорогой. Но из твоих слов можно сделать неутешительный вывод.Всё, что идёт со словом - нужно, практически нереально.Запад даёт по их мнению нам и так много, больше не будет, разве ситуативно.Сократить расход можно не поднятием налогов, а урезанием расходов на армию.Да, знаю, звучит дико.Но ты же сам написал, что желание и возможность редко совпадают.Зарплаты и премии нужно уменьшать однозначно.Солдат в тылу не может получать как инженер ёпт.Офицер (младший) не может получать как руководитель(средний).Учитываем несколько сот новых мобилизованных...Боевые 100 и рядом 30 тоже очень сомнительны хотя бы из за злоупотреблений на местах.Их часто приписывают.Но реально контролировать увы сложно.За 15млн вообще молчу.Простой калькулятор говорит, что это бред. Итого - пусть не всрутся диванные аналитеги и херои, но вероятнее всего будет заключён мирный договор с потерей территорий.Сейчас дают возможность максимально их вернуть, т к это и будет новая(граница) линия разграничения, как была на Донбассе. ПС высказанное мнение сформировано на основе слов умных аналитиков.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Вів 25 лип, 2023 19:02, всього редагувалось 1 раз.