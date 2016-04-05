Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських військових під час контрнаступу.
Про це пише видання Bild, яке ознайомилось із секретним документом Бундесверу.
За даними джерела, німецькі військові серед головних недоліків Збройних сил України називають значення розділення бойових підрозділів, через що "не проглядається спільне ведення бою". Це не лише збільшує "небезпеку дружнього вогню", тобто вогню у відповідь з боку власних військ, а й "в напрямку головного удару відсутні маневрені підрозділи для розгортання наступу або встановлення вогневої переваги", вважають у Бундесвері.
"Через те, що Україна розбиває бригади, які пройшли підготовку на Заході на групи з 10-30 солдатів, ізольованим від решти військ, ані західна підготовка, ані краще озброєння, ані велика кількість наявних солдатів не мають значення", — пише німецьке видання.
В статті також зазначається, що перевага українських військ над армією російського загарбника, як це передбачав Захід, випаровується.
У Бундесвері висловились щодо навчання досвідчених українських військовослужбовців, які, за їхніми словами, гірше засвоюють принципи західної підготовки або взагалі не беруть в ній участь.
"У багатьох випадках було виявлено, що солдати без недавнього бойового або військового досвіду досягають більших успіхів у навчанні завдяки підтримці військової підготовки, яку вони отримують, ніж нібито досвідчені і навчені солдати", — пише Bild.
У документі йдеться про те, що командний склад демонструє "іноді значні недоліки на відповідному рівні в керівництві та застосуванні командних процесів, що призводить до частково неправильних і небезпечних рішень".