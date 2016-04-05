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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4711471247134714>
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:20

У Львові зникла партія гуманітарної допомоги на 33,6 млн грн

До зникнення гуманітарки може бути причетна Львівська обласна військова адміністрація та благодійні фонди, з якими вона працює.
https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_znykl ... 52700.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських військових під час контрнаступу.

От виділити б їм ділянку і нехай на практиці покажуть.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:04

  fler написав:
  andrijk777 написав:Який вступ до ЄС? Про що ви тут обговорюєте?
Якщо вступимо до ЄС за 10 років то буде дуже добре.

Ще раз (для особливо обдарованих):
  fler написав:Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то:
- вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини);
- вступ до НАТО - квітень 2024 (етап - офіційне запрошення на саміті),
то війна має бути закінчена ДО ТОГО. Яким чином - то не ми вирішуємо.

Вступ до ЄС (чи НАТО) - це процес, який складається з певних етапів. Він може тривати роками, але головне цей процес почати, щоб почався відлік часу. Це дуже важливо для політики та переговорів. Саме для цього Зе наполягає на конкретних термінах вступу - щоб обіцянки не залишалися "бла-бла-бла", а перетворювалися на дії. Чому важливо почати цього року? Напевно, пов'язано з виборами - в уйла 17 березня 2024, у Байдена - у листопаді 2024.
Нам вангують вступ до ЄС на протязі 5 років, але ще раз - має закінчитись війна та має початись відлік часу (він почнеться з переговорами про вступ).

Ще раз для особливо обдарованої:
Якщо вступимо до ЄС за 10 років то буде дуже добре.
Всі ці етапи і прогреси - на сьогодні це переливання з пустого в порожнє. Просто розмови.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Всі ці етапи і прогреси - на сьогодні це переливання з пустого в порожнє. Просто розмови.

Вся ця писанина на форумі теж саме.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.

В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:51

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.

В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.

Вопрос как нам поставляют. Для орков мышеловка сегодня захлопнулась. Свинтить в Грузию или Казахстан-Таджикистан уже не выйдет. Чмобиков они к сентябрю наберут, пора нам бетонные конструкции возводить тоже...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пахне смаженим


https://t.me/uniannet/106050
Востаннє редагувалось GALeon в Вів 25 лип, 2023 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:08

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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я думаю, не кажу крамолу: поки існує рфія, Україну не приймуть ні в ЄС ні в НАТО.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:20

  pesikot написав:Кучинелли
Высрался ?
убери за собой

Спецом в морду таким как ты , чтобы не фантазировали.
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