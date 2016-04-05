andrijk777 написав:Який вступ до ЄС? Про що ви тут обговорюєте? Якщо вступимо до ЄС за 10 років то буде дуже добре.
Ще раз (для особливо обдарованих):
fler написав:Якщо вже ведуться розмови із вказанням конкретних термінів, як то: - вступ до ЄС вже цього року (етап - перемовини); - вступ до НАТО - квітень 2024 (етап - офіційне запрошення на саміті), то війна має бути закінчена ДО ТОГО. Яким чином - то не ми вирішуємо.
Вступ до ЄС (чи НАТО) - це процес, який складається з певних етапів. Він може тривати роками, але головне цей процес почати, щоб почався відлік часу. Це дуже важливо для політики та переговорів. Саме для цього Зе наполягає на конкретних термінах вступу - щоб обіцянки не залишалися "бла-бла-бла", а перетворювалися на дії. Чому важливо почати цього року? Напевно, пов'язано з виборами - в уйла 17 березня 2024, у Байдена - у листопаді 2024. Нам вангують вступ до ЄС на протязі 5 років, але ще раз - має закінчитись війна та має початись відлік часу (він почнеться з переговорами про вступ).
Ще раз для особливо обдарованої: Якщо вступимо до ЄС за 10 років то буде дуже добре. Всі ці етапи і прогреси - на сьогодні це переливання з пустого в порожнє. Просто розмови.
andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.
В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.
andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.
В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.
Вопрос как нам поставляют. Для орков мышеловка сегодня захлопнулась. Свинтить в Грузию или Казахстан-Таджикистан уже не выйдет. Чмобиков они к сентябрю наберут, пора нам бетонные конструкции возводить тоже...