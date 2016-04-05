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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4711471247134714
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:23

Новий пакет від США
Що входить до пакета
Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
міномети калібру 120 мм і 60 мм;
32 бронетранспортери Stryker;
трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
безпілотні авіаційні системи Hornet;
авіаційні ракети Hydra-70;
тактичні аеронавігаційні системи;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:40

Ukrainian , цікаво, для чого Hydra-70. У нас ракети 80мм , і блоки для них теж під такі ракети.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іран допомагає рф будувати завод по виробництву «Шахедів» у Татарстані, – CNN.

Він матиме значний вплив на війну. За прогнозом розвідки США завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить рф новим на порядки більшим запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alibob написав:GALeon
канал приватний
Пахне смаженим

https://t.me/uniannet/106050
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:01

  Hotab написав:Ukrainian , цікаво, для чого Hydra-70. У нас ракети 80мм , і блоки для них теж під такі ракети.

https://bulgarianmilitary.com/2023/05/0 ... 0-rockets/
Ukrainian
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