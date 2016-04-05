Новий пакет від США Що входить до пакета Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS; зенітні комплекси Stinger; додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; міномети калібру 120 мм і 60 мм; 32 бронетранспортери Stryker; трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); Javelin та інші протитанкові системи та ракети; безпілотні авіаційні системи Hornet; авіаційні ракети Hydra-70; тактичні аеронавігаційні системи; підривні боєприпаси для подолання перешкод; понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат; прилади нічного бачення та тепловізійні системи; запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Іран допомагає рф будувати завод по виробництву «Шахедів» у Татарстані, – CNN.
Він матиме значний вплив на війну. За прогнозом розвідки США завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить рф новим на порядки більшим запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.