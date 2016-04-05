Новий пакет від США Що входить до пакета Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS; зенітні комплекси Stinger; додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм; міномети калібру 120 мм і 60 мм; 32 бронетранспортери Stryker; трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); Javelin та інші протитанкові системи та ракети; безпілотні авіаційні системи Hornet; авіаційні ракети Hydra-70; тактичні аеронавігаційні системи; підривні боєприпаси для подолання перешкод; понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат; прилади нічного бачення та тепловізійні системи; запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Іран допомагає рф будувати завод по виробництву «Шахедів» у Татарстані, – CNN.
Він матиме значний вплив на війну. За прогнозом розвідки США завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить рф новим на порядки більшим запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.
Останні новини не вселяють оптимізм, підтверджено з публічних джерел наше 5 кратне відставання у fpv дронах і я так зрозумів у всіх дронах, якщо на початку війни ми були попереду то москалі швидко вчаться і вклали у свою державну програму дронів 12+ млрд рублів . Ті ж москалі позбавили нас практично можливості експортувати зерно. По зерну за нас ніхто не хоче воювати. До зими війна навряд закінчиться а значить поновлять атаки на енергетичні обєкти… які ми ще не відбудували , експорт щось допоможе але трохи , бо били по розподілу, ЗАЕС втрачена. Корочше кажучи Арестович перестав бути заспокійливим . Фронт теж рухається не в нашу користь. А тцк пакує десятками чоловіків у Львові в автобуси силою. Додайте оптимізму , бо щось настрій здувся. А ще того ж ППО нам дали вкрай мало … якщо навіть шахіди до Західної Українм долітають ( а це якщо не помиляюсь найлегша ціль яку наші пробують збивати кулиметами типу УТЕС — чув такі плітки
Ukrainian написав:Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських військових під час контрнаступу.
От виділити б їм ділянку і нехай на практиці покажуть.
Згідно західних доктрин без переваги в повітрі наступати не можна , не реально робити це успішно. Як і загалом без переваги в артилерії і живій силі — здорова логіка. Те що наші наступають за таких умов це або чудо або героїзм (героїчна дурість, бо героїзм одних завжди виникає там де є дурість інших) чия в цьому дурість судити не берусь … ( можливо політиків)
andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.
В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.
А ще у США 1000+ штук установок ППО петріот , з відкритих джерел, і нам від цього легше ? Не кажучи вже про значно дешевші і простіші системи проти шахедів
prodigy написав:youtube дає можливість міняти швидкість просмотру-міняю на 1,25 і це відео замість 80хв дивлюсь за 60хв
хочете годний лайффак lifefuck ой лайфхак lifehack ! Якщо не дивитися взагалі то можна зекономити цілих 60 хв. А за цей час зробити щось корисне для ЗСУ наприклад сплести сітку в сусідній церків/школі ( багато де плетуть )