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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4711471247134714
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:23

Новий пакет від США
Що входить до пакета
Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot і зенітно-ракетних систем NASAMS;
зенітні комплекси Stinger;
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
міномети калібру 120 мм і 60 мм;
32 бронетранспортери Stryker;
трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
безпілотні авіаційні системи Hornet;
авіаційні ракети Hydra-70;
тактичні аеронавігаційні системи;
підривні боєприпаси для подолання перешкод;
понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:40

Ukrainian , цікаво, для чого Hydra-70. У нас ракети 80мм , і блоки для них теж під такі ракети.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іран допомагає рф будувати завод по виробництву «Шахедів» у Татарстані, – CNN.

Він матиме значний вплив на війну. За прогнозом розвідки США завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить рф новим на порядки більшим запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alibob написав:GALeon
канал приватний
Пахне смаженим

https://t.me/uniannet/106050
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:01

  Hotab написав:Ukrainian , цікаво, для чого Hydra-70. У нас ракети 80мм , і блоки для них теж під такі ракети.

https://bulgarianmilitary.com/2023/05/0 ... 0-rockets/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Останні новини не вселяють оптимізм, підтверджено з публічних джерел наше 5 кратне відставання у fpv дронах і я так зрозумів у всіх дронах, якщо на початку війни ми були попереду то москалі швидко вчаться і вклали у свою державну програму дронів 12+ млрд рублів .
Ті ж москалі позбавили нас практично можливості експортувати зерно. По зерну за нас ніхто не хоче воювати. До зими війна навряд закінчиться а значить поновлять атаки на енергетичні обєкти… які ми ще не відбудували , експорт щось допоможе але трохи , бо били по розподілу, ЗАЕС втрачена. Корочше кажучи Арестович перестав бути заспокійливим . Фронт теж рухається не в нашу користь. А тцк пакує десятками чоловіків у Львові в автобуси силою. Додайте оптимізму , бо щось настрій здувся. А ще того ж ППО нам дали вкрай мало … якщо навіть шахіди до Західної Українм долітають ( а це якщо не помиляюсь найлегша ціль яку наші пробують збивати кулиметами типу УТЕС — чув такі плітки
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:49

  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських військових під час контрнаступу.

От виділити б їм ділянку і нехай на практиці покажуть.

Згідно західних доктрин без переваги в повітрі наступати не можна , не реально робити це успішно. Як і загалом без переваги в артилерії і живій силі — здорова логіка. Те що наші наступають за таких умов це або чудо або героїзм (героїчна дурість, бо героїзм одних завжди виникає там де є дурість інших) чия в цьому дурість судити не берусь … ( можливо політиків)
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:51

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.

В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.

А ще у США 1000+ штук установок ППО петріот , з відкритих джерел, і нам від цього легше ? Не кажучи вже про значно дешевші і простіші системи проти шахедів

За даними вікіпедії, США мають 1100 пускових установок Patriot, розміщених на своїй території та в інших країнах, таких як Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Туреччина та інші https://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot. Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, який може захищати від балістичних ракет, крилатих ракет, літаків та інших повітряних загроз https://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot. Україна отримала один комплекс Patriot від Німеччини у 2023 році та очікує на поставку ще кількох комплексів від США та Нідерландів https://www.dw.com/uk/na-so-zdaten-zrk- ... a-57185397. Patriot - дуже дорога система, один комплекс коштує понад мільярд доларів, а одне перехоплення цілі - до 100 мільйонів доларів https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... -7459.html.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 00:05

  prodigy написав:youtube дає можливість міняти швидкість просмотру-міняю на 1,25 і це відео замість 80хв дивлюсь за 60хв
хочете годний лайффак lifefuck ой лайфхак lifehack ! Якщо не дивитися взагалі то можна зекономити цілих 60 хв. А за цей час зробити щось корисне для ЗСУ наприклад сплести сітку в сусідній церків/школі ( багато де плетуть ) :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 05:10

  yama написав:Останні новини не вселяють оптимізм, підтверджено з публічних джерел наше 5 кратне відставання у fpv дронах і я так зрозумів у всіх дронах, якщо на початку війни ми були попереду то москалі швидко вчаться і вклали у свою державну програму дронів 12+ млрд рублів .
Ті ж москалі позбавили нас практично можливості експортувати зерно. По зерну за нас ніхто не хоче воювати. До зими війна навряд закінчиться а значить поновлять атаки на енергетичні обєкти… які ми ще не відбудували , експорт щось допоможе але трохи , бо били по розподілу, ЗАЕС втрачена. Корочше кажучи Арестович перестав бути заспокійливим . Фронт теж рухається не в нашу користь. А тцк пакує десятками чоловіків у Львові в автобуси силою. Додайте оптимізму , бо щось настрій здувся. А ще того ж ППО нам дали вкрай мало … якщо навіть шахіди до Західної Українм долітають ( а це якщо не помиляюсь найлегша ціль яку наші пробують збивати кулиметами типу УТЕС — чув такі плітки


Наступати без переваги в авіації це дурість, та неможливо при підготовленій обороні.
На жаль війна затягується мінімум до наступного року згідно Резнікова.
Якщо і далі будуть пилити все і вся то рано чи пізно Захід махне рукою, і буде вибудовувати захист від московїї вже без України.
Я так і не зрозусів, а в Україні що не випускаються дрони, навіть самі примітивні ?
Хомякоид
 
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