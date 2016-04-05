Ukrainian написав:Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських військових під час контрнаступу.
От виділити б їм ділянку і нехай на практиці покажуть.
Згідно західних доктрин без переваги в повітрі наступати не можна , не реально робити це успішно. Як і загалом без переваги в артилерії і живій силі — здорова логіка. Те що наші наступають за таких умов це або чудо або героїзм (героїчна дурість, бо героїзм одних завжди виникає там де є дурість інших) чия в цьому дурість судити не берусь … ( можливо політиків)
депутат Бундестагу, в минулому генерал Бундесверу Родеріх Кізеветтер:
Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна має покладатися на свій досвід і, зрештою, обходитися тією вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/374 ... i-zsu.html
Хомякоид написав:Я так і не зрозусів, а в Україні що не випускаються дрони, навіть самі примітивні ?
Та щось збирають - з лонгріда УП:
День у день у десятках, а можливо, і в сотнях гаражів по всій країні стукають, паяють, закручують гвинти. Іноді з перервою на вихідні, іноді без – сотні людей працюють над створенням FPV-дронів. Якщо казати точніше, це не стільки створення, скільки збірка зі замовлених комлектуючих. А "гараж" – це загальна назва маленьких підприємств, данина часам, коли там працювали народні умільці. Тепер зазвичай це не гараж, а будинок, офіс, колишній склад і навіть бліндаж. https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/12/7410848/ За підрахунками Берлінської, сьогодні українські виробники не дотягують до 10 тисяч якісно вироблених FPV-дронів на місяць. А росіяни вже виходять на щомісячну кількість в 45-50 тисяч.