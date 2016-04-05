Іран допомагає рф будувати завод по виробництву «Шахедів» у Татарстані, – CNN.
Він матиме значний вплив на війну. За прогнозом розвідки США завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить рф новим на порядки більшим запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.
andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.
В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.
А ще у США 1000+ штук установок ППО петріот , з відкритих джерел, і нам від цього легше ? Не кажучи вже про значно дешевші і простіші системи проти шахедів
Ukrainian написав:Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських військових під час контрнаступу.
От виділити б їм ділянку і нехай на практиці покажуть.
Згідно західних доктрин без переваги в повітрі наступати не можна , не реально робити це успішно. Як і загалом без переваги в артилерії і живій силі — здорова логіка. Те що наші наступають за таких умов це або чудо або героїзм (героїчна дурість, бо героїзм одних завжди виникає там де є дурість інших) чия в цьому дурість судити не берусь … ( можливо політиків)
депутат Бундестагу, в минулому генерал Бундесверу Родеріх Кізеветтер:
Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна має покладатися на свій досвід і, зрештою, обходитися тією вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/374 ... i-zsu.html
Хомякоид написав:Я так і не зрозусів, а в Україні що не випускаються дрони, навіть самі примітивні ?
Та щось збирають - з лонгріда УП:
День у день у десятках, а можливо, і в сотнях гаражів по всій країні стукають, паяють, закручують гвинти. Іноді з перервою на вихідні, іноді без – сотні людей працюють над створенням FPV-дронів. Якщо казати точніше, це не стільки створення, скільки збірка зі замовлених комлектуючих. А "гараж" – це загальна назва маленьких підприємств, данина часам, коли там працювали народні умільці. Тепер зазвичай це не гараж, а будинок, офіс, колишній склад і навіть бліндаж. https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/12/7410848/ За підрахунками Берлінської, сьогодні українські виробники не дотягують до 10 тисяч якісно вироблених FPV-дронів на місяць. А росіяни вже виходять на щомісячну кількість в 45-50 тисяч.
48 річний парламентар Арістов є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти відстежили, що після Вільнюського саміту НАТО пан Арістов ніби зник із соцмереж, зате Юрія Арістова бачили у лакшері — готелі на Мальдівах. Фото заяви депутата від фракції СН Арістова про складання мандату вже є у ЗМІ. https://vechirniy.kyiv.ua/news/85985/
Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними. «Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.
fler написав:48 річний парламентар Арістов є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти відстежили, що після Вільнюського саміту НАТО пан Арістов ніби зник із соцмереж, зате Юрія Арістова бачили у лакшері — готелі на Мальдівах. Фото заяви депутата від фракції СН Арістова про складання мандату вже є у ЗМІ. https://vechirniy.kyiv.ua/news/85985/
Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними. «Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.
Вимучило суспільство та журналісти (перші згадки про статки воєнкома були в квітні 2023 року), що Зеленському треба було щось робити, бо рейтинги падають.
fler написав:Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними. «Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.
і що - їм вліплять строгача на 15 років??? не одному якого в смі розкрутили - а всім у кого знайдуть порушення. закон з посилення покарання для роботяги які не відмазались а пішли на війну швидко прийняли а цим що буде? штраф 3145 грн або звільнять та й все по тому? подивимося чим все закінчиться - поки що борисов валь’яжно сидить в своїй камері на судовому засіданні.