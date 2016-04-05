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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4711471247134714
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:40

Ukrainian , цікаво, для чого Hydra-70. У нас ракети 80мм , і блоки для них теж під такі ракети.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Іран допомагає рф будувати завод по виробництву «Шахедів» у Татарстані, – CNN.

Він матиме значний вплив на війну. За прогнозом розвідки США завод з виробництва БПЛА, який зараз будується, як очікується, забезпечить рф новим на порядки більшим запасом безпілотників, ніж той, що вона змогла закупити в Ірану до цього часу.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alibob написав:GALeon
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https://t.me/uniannet/106050
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:01

  Hotab написав:Ukrainian , цікаво, для чого Hydra-70. У нас ракети 80мм , і блоки для них теж під такі ракети.

https://bulgarianmilitary.com/2023/05/0 ... 0-rockets/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 23:51

  Denik написав:
  andrijk777 написав:Взагалі не розумію навіщо придумувати такі "важкі" рішення як тотальна війна(ви правильно розумієте цей термін?). Набагато простіше просто оголосити нову мобілізацію. Калашів хватить на мільйони.

В умовах наявності в США 3 млн касетних снарядів з 210 мільйонами вражаючих елементів 14 мільйонів російських калашів не допоможуть.

А ще у США 1000+ штук установок ППО петріот , з відкритих джерел, і нам від цього легше ? Не кажучи вже про значно дешевші і простіші системи проти шахедів

За даними вікіпедії, США мають 1100 пускових установок Patriot, розміщених на своїй території та в інших країнах, таких як Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Туреччина та інші https://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot. Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, який може захищати від балістичних ракет, крилатих ракет, літаків та інших повітряних загроз https://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot. Україна отримала один комплекс Patriot від Німеччини у 2023 році та очікує на поставку ще кількох комплексів від США та Нідерландів https://www.dw.com/uk/na-so-zdaten-zrk- ... a-57185397. Patriot - дуже дорога система, один комплекс коштує понад мільярд доларів, а одне перехоплення цілі - до 100 мільйонів доларів https://defence-ua.com/minds_and_ideas/ ... -7459.html.
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 06:59

  yama написав:
  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:Збройні сили Німеччини розкритикували дії українських військових під час контрнаступу.

От виділити б їм ділянку і нехай на практиці покажуть.

Згідно західних доктрин без переваги в повітрі наступати не можна , не реально робити це успішно. Як і загалом без переваги в артилерії і живій силі — здорова логіка. Те що наші наступають за таких умов це або чудо або героїзм (героїчна дурість, бо героїзм одних завжди виникає там де є дурість інших) чия в цьому дурість судити не берусь … ( можливо політиків)

депутат Бундестагу, в минулому генерал Бундесверу Родеріх Кізеветтер:
Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна має покладатися на свій досвід і, зрештою, обходитися тією вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/374 ... i-zsu.html

Ну і наступ відносний:
росія за тиждень окупувала більше території, ніж Україна звільнила – DeepState https://mind.ua/news/20260368-rosiya-za ... -deepstate

  Хомякоид написав:Я так і не зрозусів, а в Україні що не випускаються дрони, навіть самі примітивні ?

Та щось збирають - з лонгріда УП:
День у день у десятках, а можливо, і в сотнях гаражів по всій країні стукають, паяють, закручують гвинти. Іноді з перервою на вихідні, іноді без – сотні людей працюють над створенням FPV-дронів.
Якщо казати точніше, це не стільки створення, скільки збірка зі замовлених комлектуючих. А "гараж" – це загальна назва маленьких підприємств, данина часам, коли там працювали народні умільці. Тепер зазвичай це не гараж, а будинок, офіс, колишній склад і навіть бліндаж. https://www.pravda.com.ua/articles/2023/07/12/7410848/
За підрахунками Берлінської, сьогодні українські виробники не дотягують до 10 тисяч якісно вироблених FPV-дронів на місяць.
А росіяни вже виходять на щомісячну кількість в 45-50 тисяч.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 08:13

Перший пішов))

48 річний парламентар Арістов є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти відстежили, що після Вільнюського саміту НАТО пан Арістов ніби зник із соцмереж, зате Юрія Арістова бачили у лакшері — готелі на Мальдівах.
Фото заяви депутата від фракції СН Арістова про складання мандату вже є у ЗМІ.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/85985/

Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними.
«Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить.
Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 09:41

  fler написав:48 річний парламентар Арістов є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти відстежили, що після Вільнюського саміту НАТО пан Арістов ніби зник із соцмереж, зате Юрія Арістова бачили у лакшері — готелі на Мальдівах.
Фото заяви депутата від фракції СН Арістова про складання мандату вже є у ЗМІ.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/85985/

Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними.
«Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить.
Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.

Вимучило суспільство та журналісти (перші згадки про статки воєнкома були в квітні 2023 року), що Зеленському треба було щось робити, бо рейтинги падають.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:13

  fler написав:Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними.
«Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить.
Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.


і що - їм вліплять строгача на 15 років??? не одному якого в смі розкрутили - а всім у кого знайдуть порушення.
закон з посилення покарання для роботяги які не відмазались а пішли на війну швидко прийняли а цим що буде? штраф 3145 грн або звільнять та й все по тому?
подивимося чим все закінчиться - поки що борисов валь’яжно сидить в своїй камері на судовому засіданні.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:23

mephala звільнять щоб вони потім через суд відновилися на посаді
Дюрі-бачі
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