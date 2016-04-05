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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лип, 2023 10:31
Дюрі-бачі написав:mephala
звільнять щоб вони потім через суд відновилися на посаді
Через пару років, отримавши зарплатню та інші виплати за ці роки.
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:20
fler написав:
Перша думка промайнула про людей, які залишаться на окупованих територіях. Як сумно(((
Сподіваюся, що село yanyura встигнуть звільнити та зруйнувати кримський міст.
Заморозка - це хіба шо радість для ухилянтів. Решта розуміють, що це час для накопичення сил ворогом.
Що ж, чекаємо на домовленості, вангую, що це буде "Анкара-1".
ви дивуєте, з безапеляційного, безмірно-переможного оптимізму починаєте обговорювати більш приземлені речі.
Цікаве ваше бачення угоди
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Додано: Сер 26 лип, 2023 13:25
Збройні Сили України відчувають проблеми з поповненням
Впродовж липня до навчальних центрів ЗСУ мобілізовано лише близько 50% від необхідної кількості солдатів, що невдовзі може привести до зниження боєздатності української армії.
Про це свідчить попередній аналіз проведений у Генеральному штабі ЗС України повідомило Ukrainian Military Pages джерело у відомстві. Помітне погіршення результатів комплектування новим поповненням Збройних Сил України триває з травня 2023 року. Особливо критично проблеми з поповненням ЗСУ виглядають на фоні збільшення бойових втрат через контрнаступ української армії на сході й півдні та наступ російських військ на Харківщині.
Нагадаємо, що в червні також було мобілізовано лише 50% військовозобов'язаних від кількості, що мали розпочати підготовку у навчальних центрах для поповнення українського війська.
Зауважимо, що навіть американські аналітики, які нещодавно відвідали передові позиції у Запорізькій області та на Донбасі, у своєму аналізі оприлюдненому у виданні The Drive відмітили, що наразі в України виникають проблеми з якістю укомплектування збройних сил через призов на службу менш здорових та старших за віком чоловіків.
це щодо планів на багаторічну війну.
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Bukka
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