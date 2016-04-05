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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4713471447154716>
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 10:31

  Дюрі-бачі написав:mephala звільнять щоб вони потім через суд відновилися на посаді


Через пару років, отримавши зарплатню та інші виплати за ці роки.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Перша думка промайнула про людей, які залишаться на окупованих територіях. Як сумно(((
Сподіваюся, що село yanyura встигнуть звільнити та зруйнувати кримський міст.
Заморозка - це хіба шо радість для ухилянтів. Решта розуміють, що це час для накопичення сил ворогом.
Що ж, чекаємо на домовленості, вангую, що це буде "Анкара-1".


ви дивуєте, з безапеляційного, безмірно-переможного оптимізму починаєте обговорювати більш приземлені речі.
Цікаве ваше бачення угоди
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:25

Збройні Сили України відчувають проблеми з поповненням
Впродовж липня до навчальних центрів ЗСУ мобілізовано лише близько 50% від необхідної кількості солдатів, що невдовзі може привести до зниження боєздатності української армії.
Про це свідчить попередній аналіз проведений у Генеральному штабі ЗС України повідомило Ukrainian Military Pages джерело у відомстві. Помітне погіршення результатів комплектування новим поповненням Збройних Сил України триває з травня 2023 року. Особливо критично проблеми з поповненням ЗСУ виглядають на фоні збільшення бойових втрат через контрнаступ української армії на сході й півдні та наступ російських військ на Харківщині.
Нагадаємо, що в червні також було мобілізовано лише 50% військовозобов'язаних від кількості, що мали розпочати підготовку у навчальних центрах для поповнення українського війська.
Зауважимо, що навіть американські аналітики, які нещодавно відвідали передові позиції у Запорізькій області та на Донбасі, у своєму аналізі оприлюдненому у виданні The Drive відмітили, що наразі в України виникають проблеми з якістю укомплектування збройних сил через призов на службу менш здорових та старших за віком чоловіків.


це щодо планів на багаторічну війну.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:32

  Дюрі-бачі написав:mephala звільнять щоб вони потім через суд відновилися на посаді

Не буде інакше ні зараз, ні потім, це довела війна. Стало ще гірше і цинічніше. Це системний процес і кожен такий не залітний одинак, все пов'язано.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 13:47

  Letusrock написав:
Збройні Сили України відчувають проблеми з поповненням
Впродовж липня до навчальних центрів ЗСУ мобілізовано лише близько 50% від необхідної кількості солдатів, що невдовзі може привести до зниження боєздатності української армії.
Про це свідчить попередній аналіз проведений у Генеральному штабі ЗС України повідомило Ukrainian Military Pages джерело у відомстві. Помітне погіршення результатів комплектування новим поповненням Збройних Сил України триває з травня 2023 року. Особливо критично проблеми з поповненням ЗСУ виглядають на фоні збільшення бойових втрат через контрнаступ української армії на сході й півдні та наступ російських військ на Харківщині.
Нагадаємо, що в червні також було мобілізовано лише 50% військовозобов'язаних від кількості, що мали розпочати підготовку у навчальних центрах для поповнення українського війська.
Зауважимо, що навіть американські аналітики, які нещодавно відвідали передові позиції у Запорізькій області та на Донбасі, у своєму аналізі оприлюдненому у виданні The Drive відмітили, що наразі в України виникають проблеми з якістю укомплектування збройних сил через призов на службу менш здорових та старших за віком чоловіків.


це щодо планів на багаторічну війну.

Видання thedrive очень надёжный источник.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:12

Letusrock , ви не будете покращувати якість укомплектованості?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:16

  Hotab написав:Letusrock , ви не будете покращувати якість укомплектованості?

Нет, у человека другая цель. Каждое сообщение взвешенно непредвзято :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:47

  Hotab написав:Letusrock , ви не будете покращувати якість укомплектованості?


тверезо оцінюючи свої можливості боюсь що тільки погіршу якість.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler написав:48 річний парламентар Арістов є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти відстежили, що після Вільнюського саміту НАТО пан Арістов ніби зник із соцмереж, зате Юрія Арістова бачили у лакшері — готелі на Мальдівах.
Фото заяви депутата від фракції СН Арістова про складання мандату вже є у ЗМІ.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/85985/

Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними.
«Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить.
Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.
Усе керівництво Державної податкової служби України виїжджало до Австрії на святкування дня народження свого керівника Тетяни Кирієнко у Відні, – екснардеп Ігор Мосійчук.

«Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant – international cuisine in Vienna. Справа в гостях серед яких було майже все керівництво ДПС. Всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!».
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 14:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Видання thedrive очень надёжный источник.


зрозуміло - перша стадія "заперечення"
буду тільки радий якщо все навпаки
Letusrock
 
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