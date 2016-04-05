fler написав:Перша думка промайнула про людей, які залишаться на окупованих територіях. Як сумно((( Сподіваюся, що село yanyura встигнуть звільнити та зруйнувати кримський міст. Заморозка - це хіба шо радість для ухилянтів. Решта розуміють, що це час для накопичення сил ворогом. Що ж, чекаємо на домовленості, вангую, що це буде "Анкара-1".
ви дивуєте, з безапеляційного, безмірно-переможного оптимізму починаєте обговорювати більш приземлені речі. Цікаве ваше бачення угоди
Збройні Сили України відчувають проблеми з поповненням Впродовж липня до навчальних центрів ЗСУ мобілізовано лише близько 50% від необхідної кількості солдатів, що невдовзі може привести до зниження боєздатності української армії. Про це свідчить попередній аналіз проведений у Генеральному штабі ЗС України повідомило Ukrainian Military Pages джерело у відомстві. Помітне погіршення результатів комплектування новим поповненням Збройних Сил України триває з травня 2023 року. Особливо критично проблеми з поповненням ЗСУ виглядають на фоні збільшення бойових втрат через контрнаступ української армії на сході й півдні та наступ російських військ на Харківщині. Нагадаємо, що в червні також було мобілізовано лише 50% військовозобов'язаних від кількості, що мали розпочати підготовку у навчальних центрах для поповнення українського війська. Зауважимо, що навіть американські аналітики, які нещодавно відвідали передові позиції у Запорізькій області та на Донбасі, у своєму аналізі оприлюдненому у виданні The Drive відмітили, що наразі в України виникають проблеми з якістю укомплектування збройних сил через призов на службу менш здорових та старших за віком чоловіків.
Збройні Сили України відчувають проблеми з поповненням Впродовж липня до навчальних центрів ЗСУ мобілізовано лише близько 50% від необхідної кількості солдатів, що невдовзі може привести до зниження боєздатності української армії. Про це свідчить попередній аналіз проведений у Генеральному штабі ЗС України повідомило Ukrainian Military Pages джерело у відомстві. Помітне погіршення результатів комплектування новим поповненням Збройних Сил України триває з травня 2023 року. Особливо критично проблеми з поповненням ЗСУ виглядають на фоні збільшення бойових втрат через контрнаступ української армії на сході й півдні та наступ російських військ на Харківщині. Нагадаємо, що в червні також було мобілізовано лише 50% військовозобов'язаних від кількості, що мали розпочати підготовку у навчальних центрах для поповнення українського війська. Зауважимо, що навіть американські аналітики, які нещодавно відвідали передові позиції у Запорізькій області та на Донбасі, у своєму аналізі оприлюдненому у виданні The Drive відмітили, що наразі в України виникають проблеми з якістю укомплектування збройних сил через призов на службу менш здорових та старших за віком чоловіків.
fler написав:48 річний парламентар Арістов є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти відстежили, що після Вільнюського саміту НАТО пан Арістов ніби зник із соцмереж, зате Юрія Арістова бачили у лакшері — готелі на Мальдівах. Фото заяви депутата від фракції СН Арістова про складання мандату вже є у ЗМІ. https://vechirniy.kyiv.ua/news/85985/
Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними. «Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.
Усе керівництво Державної податкової служби України виїжджало до Австрії на святкування дня народження свого керівника Тетяни Кирієнко у Відні, – екснардеп Ігор Мосійчук.
«Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant – international cuisine in Vienna. Справа в гостях серед яких було майже все керівництво ДПС. Всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!».