Усе керівництво Державної податкової служби України виїжджало до Австрії на святкування дня народження свого керівника Тетяни Кирієнко у Відні, – екснардеп Ігор Мосійчук.
«Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant – international cuisine in Vienna. Справа в гостях серед яких було майже все керівництво ДПС. Всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!».[/quote]Майже все керівництво заперечує це. Святкувала в вузькому колі в Києві. А жінкам виїзд заборонено?
Востаннє редагувалось lel в Сер 26 лип, 2023 15:45, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:48 річний парламентар Арістов є заступником голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Журналісти відстежили, що після Вільнюського саміту НАТО пан Арістов ніби зник із соцмереж, зате Юрія Арістова бачили у лакшері — готелі на Мальдівах. Фото заяви депутата від фракції СН Арістова про складання мандату вже є у ЗМІ. https://vechirniy.kyiv.ua/news/85985/
Про результати перевірки воєнкомів та іже з ними. «Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших «воєнкомів», окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить. Але хочу сказати всім таким «воєнкомам» і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішати десь у тилу. Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає», — сказав Зеленський.
Усе керівництво Державної податкової служби України виїжджало до Австрії на святкування дня народження свого керівника Тетяни Кирієнко у Відні, – екснардеп Ігор Мосійчук.
«Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant – international cuisine in Vienna. Справа в гостях серед яких було майже все керівництво ДПС. Всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!».
Майже все керівництво заперечує це. Святкувала в вузькому колі в Києві. А жінкам виїзд заборонено?
Фіктивне відрядження зарахунок бюджетних кошт - заборонено і жінкам і чоловікам
flyman написав:переможне покращення якості, це войовничі жіночки бальзаківського віку
Флай, самое забавное что оркам так не везёт, там такая соседка быстро сдаёт флаев военкому. Поэтому цените наших воинственных женщин любого возраста, они не смотря на воинственность с Вас ржут, а не сдают на удобрения )))
flyman написав:переможне покращення якості, це войовничі жіночки бальзаківського віку
Флай, самое забавное что оркам так не везёт, там такая соседка быстро сдаёт флаев военкому. Поэтому цените наших воинственных женщин любого возраста, они не смотря на воинственность с Вас ржут, а не сдают на удобрения )))
fler написав:Перша думка промайнула про людей, які залишаться на окупованих територіях. Як сумно((( Сподіваюся, що село yanyura встигнуть звільнити та зруйнувати кримський міст. Заморозка - це хіба шо радість для ухилянтів. Решта розуміють, що це час для накопичення сил ворогом. Що ж, чекаємо на домовленості, вангую, що це буде "Анкара-1".
ви дивуєте, з безапеляційного, безмірно-переможного оптимізму починаєте обговорювати більш приземлені речі. Цікаве ваше бачення угоди
Вам не догодиш Оптимізм - погано, реалізм - дивно. Буду песиміздити)). На даному етапі моє бачення "Анкари" таке: - припинення бойових дій та вихід кацапів на рф; - повернення всіх наших територій, окрім Криму. Крим поки залишається у статусі тимчасово окупованої території; - санкції, репарації, гарантії безпеки - нехай приблизно, але мають бути. Кажуть, що пуйло згодний все віддати, окрім Криму, тільки щоб з нього зняли арешт і санкції.