Прохожий , да)
І підпис «горяч»))
А як війна - то холодні ноги в цоколі)
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Додано: Сер 26 лип, 2023 17:24
Прохожий , да)
І підпис «горяч»))
А як війна - то холодні ноги в цоколі)
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:37
З яких доходів? Та доходів в кацапів хоч жопой жуй. Наприклад передача Україні 10% добутої в РФ нафти - кацапи(рядові) це навіть не відчують, а для України це будуть величезні гроші, будемо жити як в Дубаях.
Правда це скоріше фантазії ніж можливий варіант. Потрібні якісь неймовірні обставини щоб велика ядерна держава платила репарації маленькій і без'ядерній.
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:57
andrijk777 ні достатньо загрози повного економічного блокування з боку США або Китаю
Додано: Сер 26 лип, 2023 19:03
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