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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4714471547164717
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:24

Прохожий , да)
І підпис «горяч»))
А як війна - то холодні ноги в цоколі)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:37

  pesikot написав:2) Репарації з боку кацапів ? З яких доходів ?

З яких доходів? :D :D :D Та доходів в кацапів хоч жопой жуй. Наприклад передача Україні 10% добутої в РФ нафти - кацапи(рядові) це навіть не відчують, а для України це будуть величезні гроші, будемо жити як в Дубаях.

Правда це скоріше фантазії ніж можливий варіант. Потрібні якісь неймовірні обставини щоб велика ядерна держава платила репарації маленькій і без'ядерній.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:57

andrijk777 ні достатньо загрози повного економічного блокування з боку США або Китаю
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:03

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 ні достатньо загрози повного економічного блокування з боку США або Китаю

Цікаво при яких умовах буде таке блокування?
Я бачу тільки одну можливу умову - застосування ЯЗ.
І то, навіть в цьому випадку повного економічного блокування з боку Китаю напевно не буде.
andrijk777
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  #<1 ... 4714471547164717
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