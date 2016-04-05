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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4714471547164717
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:57

andrijk777 ні достатньо загрози повного економічного блокування з боку США або Китаю
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:03

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 ні достатньо загрози повного економічного блокування з боку США або Китаю

Цікаво при яких умовах буде таке блокування?
Я бачу тільки одну можливу умову - застосування ЯЗ.
І то, навіть в цьому випадку повного економічного блокування з боку Китаю напевно не буде.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:20

  Schmit написав:А що у нас?
Яку перемогу ми очікуємо, які репарації? Ми все просрали.

Як можна перемогти, якщо кожен Schmit разганяє зраду?
Schmit, чому ви дрони не збираєте? (танки чи авто не ремонтуєте, сітки не плетете, не волонтерите тощо)? Беріть приклад з москалів - вони зраду не разганяють, а працюють.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:55

  Letusrock написав:Зараз небачу передумов для залишення ними нашої території

Сегодня интересные новости недалеко от Бахмута. Будем маленькими оптимистами :) А вам нравится фраза "тризуб из европейской стали вместо герба ссср"? Прям двойной подъ.б от киевского режима вышел )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 21:50

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 6071894836

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Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 23:23

  fler написав:
  Schmit написав:А що у нас?
Яку перемогу ми очікуємо, які репарації? Ми все просрали.

Як можна перемогти, якщо кожен Schmit разганяє зраду?
Schmit, чому ви дрони не збираєте? (танки чи авто не ремонтуєте, сітки не плетете, не волонтерите тощо)? Беріть приклад з москалів - вони зраду не разганяють, а працюють.

Типу такий Іван з Мухосранська Саратовської області думає, буду збирати дрони, і збирає. Скоріше Ви взагалі дуже далеко від тієї теми. Іранці 30 років переймали досвід і технології щоб дійти до своїх шахедів, вкладали ресурси, гроші і час. А тут прости Господи, трохи ватний Шмідт отак зразу візьме і почне виготовляти дрони...
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 23:41

  BIGor написав:
  fler написав:
  Schmit написав:А що у нас?
Яку перемогу ми очікуємо, які репарації? Ми все просрали.

Як можна перемогти, якщо кожен Schmit разганяє зраду?
Schmit, чому ви дрони не збираєте? (танки чи авто не ремонтуєте, сітки не плетете, не волонтерите тощо)? Беріть приклад з москалів - вони зраду не разганяють, а працюють.

Типу такий Іван з Мухосранська Саратовської області думає, буду збирати дрони, і збирає. Скоріше Ви взагалі дуже далеко від тієї теми. Іранці 30 років переймали досвід і технології щоб дійти до своїх шахедів, вкладали ресурси, гроші і час. А тут прости Господи, трохи ватний Шмідт отак зразу візьме і почне виготовляти дрони...

так буде виготовляти по готовим зразкам, а не розробляти з нуля
flyman
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