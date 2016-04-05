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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 26 лип, 2023 18:57
andrijk777 ні достатньо загрози повного економічного блокування з боку США або Китаю
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 26 лип, 2023 19:03
Дюрі-бачі написав:andrijk777
ні достатньо загрози повного економічного блокування з боку США або Китаю
Цікаво при яких умовах буде таке блокування?
Я бачу тільки одну можливу умову - застосування ЯЗ.
І то, навіть в цьому випадку повного економічного блокування з боку Китаю напевно не буде.
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andrijk777
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Додано: Сер 26 лип, 2023 20:20
Schmit написав:
А що у нас?
Яку перемогу ми очікуємо, які репарації? Ми все просрали.
Як можна перемогти, якщо кожен Schmit разганяє зраду?
Schmit, чому ви дрони не збираєте? (танки чи авто не ремонтуєте, сітки не плетете, не волонтерите тощо)? Беріть приклад з москалів - вони зраду не разганяють, а працюють.
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fler
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Додано: Сер 26 лип, 2023 20:55
Letusrock написав:
Зараз небачу передумов для залишення ними нашої території
Сегодня интересные новости недалеко от Бахмута. Будем маленькими оптимистами
А вам нравится фраза "тризуб из европейской стали вместо герба ссср"? Прям двойной подъ.б от киевского режима вышел )
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Додано: Сер 26 лип, 2023 21:50
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Додано: Сер 26 лип, 2023 23:23
fler написав: Schmit написав:
А що у нас?
Яку перемогу ми очікуємо, які репарації? Ми все просрали.
Як можна перемогти, якщо кожен Schmit разганяє зраду?
Schmit, чому ви дрони не збираєте
? (танки чи авто не ремонтуєте, сітки не плетете, не волонтерите тощо)? Беріть приклад з москалів - вони зраду не разганяють, а працюють.
Типу такий Іван з Мухосранська Саратовської області думає, буду збирати дрони, і збирає. Скоріше Ви взагалі дуже далеко від тієї теми. Іранці 30 років переймали досвід і технології щоб дійти до своїх шахедів, вкладали ресурси, гроші і час. А тут прости Господи, трохи ватний Шмідт отак зразу візьме і почне виготовляти дрони...
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BIGor
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Додано: Сер 26 лип, 2023 23:41
BIGor написав: fler написав: Schmit написав:
А що у нас?
Яку перемогу ми очікуємо, які репарації? Ми все просрали.
Як можна перемогти, якщо кожен Schmit разганяє зраду?
Schmit, чому ви дрони не збираєте
? (танки чи авто не ремонтуєте, сітки не плетете, не волонтерите тощо)? Беріть приклад з москалів - вони зраду не разганяють, а працюють.
Типу такий Іван з Мухосранська Саратовської області думає, буду збирати дрони, і збирає. Скоріше Ви взагалі дуже далеко від тієї теми. Іранці 30 років переймали досвід і технології щоб дійти до своїх шахедів, вкладали ресурси, гроші і час. А тут прости Господи, трохи ватний Шмідт отак зразу візьме і почне виготовляти дрони...
так буде виготовляти по готовим зразкам, а не розробляти з нуля
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flyman
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Додано: Чет 27 лип, 2023 00:20
Якби російські окупанти змогли реалізувати свій план із захоплення Гостомельського летовища та висадки там великої кількості десанту з легкою бронетехнікою у перші дні великого вторгнення, Київ з високою ймовірністю був би окупований. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони. Захисники протистояли так званим «елітним» підрозділам десантних військ РФ.
У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи розвідки та Нацгвардії, зоною відповідальності яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції. Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. Командуванням було прийняте рішення вивести бійців-строковиків Нацгвардії, які не мали відповідного озброєння та навичок.
«Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника... Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, - «Главком») було більше 300», – розповів боєць ГУР.
Боєць розвідки наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер «приземлили» розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.
удивил чей-то комент
Відверто кажучи не зовсім правда. У бійців Нацгвардії було "важке" озброєння. А ПЗРК вони не здали, хоча 23-го в 23:00 прийшов наказ розброїтись. І тільки тому, що полінувались опівночі здавати зброю, аеропорт вистояв.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 27 лип, 2023 00:56
vitaliiangel написав:
Якби російські окупанти змогли реалізувати свій план із захоплення Гостомельського летовища та висадки там великої кількості десанту з легкою бронетехнікою у перші дні великого вторгнення, Київ з високою ймовірністю був би окупований. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони. Захисники протистояли так званим «елітним» підрозділам десантних військ РФ.
У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи розвідки та Нацгвардії, зоною відповідальності яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції. Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. Командуванням було прийняте рішення вивести бійців-строковиків Нацгвардії, які не мали відповідного озброєння та навичок.
«Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника... Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, - «Главком») було більше 300», – розповів боєць ГУР.
Боєць розвідки наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер «приземлили» розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.
удивил чей-то комент
Відверто кажучи не зовсім правда. У бійців Нацгвардії було "важке" озброєння. А ПЗРК вони не здали, хоча 23-го в 23:00 прийшов наказ розброїтись. І тільки тому, що полінувались опівночі здавати зброю, аеропорт вистояв.
Ордена то вешать себе все гаразды - но успешных десантных операций за всю историю авиации в мире - считанные единицы, если не меньше
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katso
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