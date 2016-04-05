сьогодні можливо 99,9% успішного захвату будь-якої африканської столиці
до речі захват Капітолію трампістами, успіх?
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:19
сьогодні можливо 99,9% успішного захвату будь-якої африканської столиці
до речі захват Капітолію трампістами, успіх?
Додано: Чет 27 лип, 2023 08:20
Розпочалася нова фаза контрнаступу України, головний удар якої припав на південний схід, де бійці ЗСУ поступово просуваються через мінні поля та під атаками російської авіації. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на двох чиновників Пентагону.
Посилене технікою та навченими на Заході військовими українське угруповання спробує просунутися на південь через зведені окупантами перешкоди до Токмака, а в разі успіху — до Мелітополя Запорізької області.
Якщо все йтиме за планом, то нова операція може зайняти від одного до трьох тижнів.
Додано: Чет 27 лип, 2023 08:35
Зачем просоветского Амина поменяли на просоветского Кармаля?
которого охраняли и лечили (перед штурмом было отравление) советские военнообязанные.
Вопрос. Амин был 100% советский (обнимался/целовался с сов. руководством) – зачем его поменяли на Кармаля (Карамелька – алкаш и тунеядец)?
Для понимания – в Марте 1979 в городе Герат (запад Афганистана) было восстание. Сов. советники перетрухали (это естественно) и звонят в Москву (что делать?) – Москва отвечает – ”Выводите рабочих на улицу” … Афганистан … рабочие …
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