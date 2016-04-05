сьогодні можливо 99,9% успішного захвату будь-якої африканської столиці
до речі захват Капітолію трампістами, успіх?
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:19
сьогодні можливо 99,9% успішного захвату будь-якої африканської столиці
до речі захват Капітолію трампістами, успіх?
Додано: Чет 27 лип, 2023 08:20
Розпочалася нова фаза контрнаступу України, головний удар якої припав на південний схід, де бійці ЗСУ поступово просуваються через мінні поля та під атаками російської авіації. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на двох чиновників Пентагону.
Посилене технікою та навченими на Заході військовими українське угруповання спробує просунутися на південь через зведені окупантами перешкоди до Токмака, а в разі успіху — до Мелітополя Запорізької області.
Якщо все йтиме за планом, то нова операція може зайняти від одного до трьох тижнів.
Додано: Чет 27 лип, 2023 08:35
Зачем просоветского Амина поменяли на просоветского Кармаля?
которого охраняли и лечили (перед штурмом было отравление) советские военнообязанные.
Вопрос. Амин был 100% советский (обнимался/целовался с сов. руководством) – зачем его поменяли на Кармаля (Карамелька – алкаш и тунеядец)?
Для понимания – в Марте 1979 в городе Герат (запад Афганистана) было восстание. Сов. советники перетрухали (это естественно) и звонят в Москву (что делать?) – Москва отвечает – ”Выводите рабочих на улицу” … Афганистан … рабочие …
Додано: Чет 27 лип, 2023 09:46
В збитому у вівторок ка52 був комполка, полковник.
Мені вже прямо цікаво, оця тенденція, комєска (Вагнери збили) , комполка… Це вже підготовлену молодь , робочі бджілки, перебили? Чи як розуміти? Чи вони відмовляються?
Додано: Чет 27 лип, 2023 09:54
повернись живим в місяць купує корисних штук, включно з мінометами та гранатометами, на кілька мільярдів гривень
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:08
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:12
По русской Вики у орков 760 боевых вертолётов всего. На 12.06.2023 Украина сбила юбилейный 300. Машин просто не хватает на рабочих пчел) на последней рабочей вертушке полетит генерал военно-воздушных сил )))
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:23
Много кто переходил, так что назад в нормальность
Додано: Чет 27 лип, 2023 10:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 27 лип, 2023 11:07
Какие сложности Вам известны? Не смогли выпустить эл.цифровой ключ? Бывает... Так и знала, что маленький оптимизм Вы пропустите, но радоваться маленьким победам могут не только лишь все, Вы из тех кто ждёт большие просто
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