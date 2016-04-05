stm написав:Какие сложности Вам известны? Не смогли выпустить эл.цифровой ключ? Бывает... Так и знала, что маленький оптимизм Вы пропустите, но радоваться маленьким победам могут не только лишь все, Вы из тех кто ждёт большие просто
Ні, ваш коментар нагадав фразу класика, нічого більше. якщо так, то вибачте за офтопний жарт, це була лише спроба розтопити ваше залізне сердце))
Якби російські окупанти змогли реалізувати свій план із захоплення Гостомельського летовища та висадки там великої кількості десанту з легкою бронетехнікою у перші дні великого вторгнення, Київ з високою ймовірністю був би окупований. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони. Захисники протистояли так званим «елітним» підрозділам десантних військ РФ.
У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи розвідки та Нацгвардії, зоною відповідальності яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції. Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. Командуванням було прийняте рішення вивести бійців-строковиків Нацгвардії, які не мали відповідного озброєння та навичок.
«Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника... Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, - «Главком») було більше 300», – розповів боєць ГУР.
Боєць розвідки наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер «приземлили» розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.
А мене здивував інший момент - чому такий важливий стратегічний об'єкт(тим більше про можливий напад на нього знали) захищало всього 30 осіб?
У мене те питання яке я піднімаю з початку війни . 1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ? 2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит 3) Європа далі купує масово газ рф відповідь на всі 3 питання так тоді як так ? ми з терористом який нас вбиває маємо торговельні стосунки купуємо в нього газ і допомагаємо йому газ продавати . Поки така несправедливість існує , незважаючи на всі наші жертви на фронті і серед мирного населення , війна виглядає абсурдом ... І гинути за те що хтось зацікавлений отримує прибуток , гроші на крові ? де логіка ? Це як під час другої світової торгувати з Гітлером ..купувати в нього щось . Можливо зараз набіжать і скажуть що така торгівля була, але я думаю вона була поодинока і не системна ... Рубанути газо\нафто та інші проводи з рф у Європу і рф залишиться без грошей від експорту та війна швиденько завершиться ...
За підрахунками Reuters, за першу половину 2023 року експорт російського газу до Європи трубопровідним транспортом сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, тоді як за весь 2022 рік він становив 62 млрд кубометрів, що свідчить про потенційно серйозний спад у цьому році.
"Газпром" не надав прогнозів щодо експорту газу на цей рік і не відповів на запит про коментарі.
Аналітик Рональд Сміи очікує, що цього року ціни на російський газ в Європі в середньому становитимуть 445 дол за 1000 кубометрів. Це нижче, ніж 830 дол за оцінками Міністерства економіки РФ на 2022 рік.
Він прогнозує, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року досягне 50 млрд кубометрів.
Якщо Росія збереже стабільний експорт газу до Туреччини, він може досягти 22 млрд кубометрів у 2023 році, тоді продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.
"Це може означати падіння доходів від експорту в Європу до 12,5 млрд дол цього року з близько 52 млрд дол у 2022 році", - свідчать розрахунки Reuters.
yama написав:У мене те питання яке я піднімаю з початку війни . 1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ? 2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит 3) Європа далі купує масово газ рф відповідь на всі 3 питання так
бачу рухається але дуже повільно і навіть зараз обєми велетенські окремо
у австрії, італії та словаччини довгострокові контракти з московією на постачання газу, через санкції євросоюзу у 2024 році транзит має припинитися. якщо ми одноособно зараз закриємо кран до них, то будемо виглядати не дуже, враховуючи на те, що вони прийняли наших біженців та допомогають за зброєю.
yama написав:У мене те питання яке я піднімаю з початку війни . 1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ? 2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит 3) Європа далі купує масово газ рф відповідь на всі 3 питання так
1. Питання глупе. Ось ми купляємо китайські товари, які зроблені з російської сировини. І що ми повинні їх не купляти? 2. Так, тому що є контракти з Європою. Це Європі потрібен цей газ і ми не можемо його просто так його перекрити. 3. Тут відповідь НІ. Об'єми купівлі Європою російського газу сильно зменшились, по-моєму в рази.