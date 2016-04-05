Додано: Чет 27 лип, 2023 11:56

За підрахунками Reuters, за першу половину 2023 року експорт російського газу до Європи трубопровідним транспортом сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, тоді як за весь 2022 рік він становив 62 млрд кубометрів, що свідчить про потенційно серйозний спад у цьому році.



"Газпром" не надав прогнозів щодо експорту газу на цей рік і не відповів на запит про коментарі.



Аналітик Рональд Сміи очікує, що цього року ціни на російський газ в Європі в середньому становитимуть 445 дол за 1000 кубометрів. Це нижче, ніж 830 дол за оцінками Міністерства економіки РФ на 2022 рік.



Він прогнозує, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року досягне 50 млрд кубометрів.



Якщо Росія збереже стабільний експорт газу до Туреччини, він може досягти 22 млрд кубометрів у 2023 році, тоді продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.



"Це може означати падіння доходів від експорту в Європу до 12,5 млрд дол цього року з близько 52 млрд дол у 2022 році", - свідчать розрахунки Reuters.

У мене те питання яке я піднімаю з початку війни .1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ?2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит3) Європа далі купує масово газ рфвідповідь на всі 3 питання тактоді як так ? ми з терористом який нас вбиває маємо торговельні стосунки купуємо в нього газ і допомагаємо йому газ продавати . Поки така несправедливість існує , незважаючи на всі наші жертви на фронті і серед мирного населення , війна виглядає абсурдом ... І гинути за те що хтось зацікавлений отримує прибуток , гроші на крові ? де логіка ? Це як під час другої світової торгувати з Гітлером ..купувати в нього щось . Можливо зараз набіжать і скажуть що така торгівля була, але я думаю вона була поодинока і не системна ...Рубанути газо\нафто та інші проводи з рф у Європу і рф залишиться без грошей від експорту та війна швиденько завершиться ...бачу рухається але дуже повільно і навіть зараз обєми велетенськіокремо