RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4717471847194720>
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Какие сложности Вам известны? Не смогли выпустить эл.цифровой ключ? Бывает... Так и знала, что маленький оптимизм Вы пропустите, но радоваться маленьким победам могут не только лишь все, Вы из тех кто ждёт большие просто


Ні, ваш коментар нагадав фразу класика, нічого більше.
якщо так, то вибачте за офтопний жарт, це була лише спроба розтопити ваше залізне сердце))
Letusrock
 
Повідомлень: 684
З нами з: 03.05.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:21

  whois2010 написав:
  beee написав:Ура война кончилась. Довоенные налоги вернули

Ви так кажете, наче якщо війна, то влада має об'явити празднік нєпослушанія, а бюджет воюючої країни наповниться сам по собі. На 2% і так мало хто переходив, принаймні у мене нема таких знайомих.


Епіцентр, ЮСК, ЛУЇ ВЮІТТОН Україна, ГАЛНАФТОХІМ, Нова Лінія...
"не только лишь все, мало кто мог это сделать (с)"

https://lb.ua/economics/2022/03/31/5117 ... ina_i.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685011/
https://interfax.com.ua/news/economic/819783.html
alibob
 
Заблокований
Повідомлень: 451
З нами з: 31.01.18
Подякував: 168 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

whois2010 написав:
  beee написав:Ура война кончилась. Довоенные налоги вернули

Ви так кажете, наче якщо війна, то влада має об'явити празднік нєпослушанія, а бюджет воюючої країни наповниться сам по собі. На 2% і так мало хто переходив, принаймні у мене нема таких знайомих.
Я ничего не говорил. Говорил зеленский, что так будет
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:37

  vitaliiangel написав:
Якби російські окупанти змогли реалізувати свій план із захоплення Гостомельського летовища та висадки там великої кількості десанту з легкою бронетехнікою у перші дні великого вторгнення, Київ з високою ймовірністю був би окупований. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Аеропорт Антонова у Гостомелі під Києвом утримували бійці Нацгвардії та Головного управління розвідки Міноборони. Захисники протистояли так званим «елітним» підрозділам десантних військ РФ.

У перший день вторгнення, 24 лютого 2022 року, підрозділи розвідки та Нацгвардії, зоною відповідальності яких був аеропорт, висунулися на бойові позиції. Розвідник, який був учасником тих боїв, розповів, що вже зранку почався активний обстріл аеропорту. Окупанти застосували авіацію. Командуванням було прийняте рішення вивести бійців-строковиків Нацгвардії, які не мали відповідного озброєння та навичок.

«Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути противника... Нас було близько 30 осіб. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, - «Главком») було більше 300», – розповів боєць ГУР.

Боєць розвідки наголосив, що Сили оборони завдали суттєвих втрат ворогу. Під час боїв нацгвардійці збили декілька гелікоптерів окупантів, також спостережні групи знищили вертоліт над Київським морем, ще один гелікоптер «приземлили» розвідники. Проте жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонова.


А мене здивував інший момент - чому такий важливий стратегічний об'єкт(тим більше про можливий напад на нього знали) захищало всього 30 осіб?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:39

  Hotab написав:Це вже підготовлену молодь , робочі бджілки, перебили? Чи вони відмовляються?

Думаю, що частина робочих бджіл полетіли працювати до закордонних вуликів, з тих, що лишилися - частина відмовляються/ховаються/змінили роботу, а решта - мертві бжоли не гудуть..))

ПС. Які думки щодо ЗАЕС у світлі останніх подій? Нагадаю: раніше писали, що підірвуть до кінця липня. Зараз пишуть, що українська сторона не контролює ситуацію, бо кацапи всіх відсторонили.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4062
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1142 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:52

fler підірвуть перед жестом доброї волі, коли ЗСУ підійдуть до Енергодару
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1000
З нами з: 29.07.22
Подякував: 123 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У мене те питання яке я піднімаю з початку війни .
1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ?
2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит
3) Європа далі купує масово газ рф
відповідь на всі 3 питання так
тоді як так ? ми з терористом який нас вбиває маємо торговельні стосунки купуємо в нього газ і допомагаємо йому газ продавати . Поки така несправедливість існує , незважаючи на всі наші жертви на фронті і серед мирного населення , війна виглядає абсурдом ... І гинути за те що хтось зацікавлений отримує прибуток , гроші на крові ? де логіка ? Це як під час другої світової торгувати з Гітлером ..купувати в нього щось . Можливо зараз набіжать і скажуть що така торгівля була, але я думаю вона була поодинока і не системна ...
Рубанути газо\нафто та інші проводи з рф у Європу і рф залишиться без грошей від експорту та війна швиденько завершиться ...
За підрахунками Reuters, за першу половину 2023 року експорт російського газу до Європи трубопровідним транспортом сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, тоді як за весь 2022 рік він становив 62 млрд кубометрів, що свідчить про потенційно серйозний спад у цьому році.

"Газпром" не надав прогнозів щодо експорту газу на цей рік і не відповів на запит про коментарі.

Аналітик Рональд Сміи очікує, що цього року ціни на російський газ в Європі в середньому становитимуть 445 дол за 1000 кубометрів. Це нижче, ніж 830 дол за оцінками Міністерства економіки РФ на 2022 рік.

Він прогнозує, що експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року досягне 50 млрд кубометрів.

Якщо Росія збереже стабільний експорт газу до Туреччини, він може досягти 22 млрд кубометрів у 2023 році, тоді продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.

"Це може означати падіння доходів від експорту в Європу до 12,5 млрд дол цього року з близько 52 млрд дол у 2022 році", - свідчать розрахунки Reuters.

бачу рухається але дуже повільно і навіть зараз обєми велетенські
окремо
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 2/7153955/
yama
 
Повідомлень: 4444
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8760 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:05

  yama написав:У мене те питання яке я піднімаю з початку війни .
1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ?
2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит
3) Європа далі купує масово газ рф
відповідь на всі 3 питання так

бачу рухається але дуже повільно і навіть зараз обєми велетенські
окремо

у австрії, італії та словаччини довгострокові контракти з московією на постачання газу, через санкції євросоюзу у 2024 році транзит має припинитися. якщо ми одноособно зараз закриємо кран до них, то будемо виглядати не дуже, враховуючи на те, що вони прийняли наших біженців та допомогають за зброєю.
whois2010
 
Повідомлень: 109
З нами з: 15.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:09

  Letusrock написав:Ні, ваш коментар нагадав фразу класика, нічого більше.
якщо так, то вибачте за офтопний жарт, це була лише спроба розтопити ваше залізне сердце))

Юмор принимается, остался интеллект и хотя бы 1 накачанный бицепс )))
Ну и гигиена чертовски важна, не все новостные источники одинаково полезны :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3948
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:36

  yama написав:У мене те питання яке я піднімаю з початку війни .
1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ?
2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит
3) Європа далі купує масово газ рф
відповідь на всі 3 питання так

1. Питання глупе. Ось ми купляємо китайські товари, які зроблені з російської сировини. І що ми повинні їх не купляти?
2. Так, тому що є контракти з Європою. Це Європі потрібен цей газ і ми не можемо його просто так його перекрити.
3. Тут відповідь НІ. Об'єми купівлі Європою російського газу сильно зменшились, по-моєму в рази.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4941
З нами з: 11.11.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4717471847194720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118634
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494767
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8909)
27.07.2023 14:11
Ринок ОВДП (5014)
27.07.2023 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.