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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4717471847194720
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:59

  alibob написав:
  whois2010 написав:
  beee написав:Ура война кончилась. Довоенные налоги вернули

Ви так кажете, наче якщо війна, то влада має об'явити празднік нєпослушанія, а бюджет воюючої країни наповниться сам по собі. На 2% і так мало хто переходив, принаймні у мене нема таких знайомих.


Епіцентр, ЮСК, ЛУЇ ВЮІТТОН Україна, ГАЛНАФТОХІМ, Нова Лінія...
"не только лишь все, мало кто мог это сделать (с)"

https://lb.ua/economics/2022/03/31/5117 ... ina_i.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685011/
https://interfax.com.ua/news/economic/819783.html

однозначно ФОПи і малі підприємці,
я от не можу зрозуміти, чому такі гіганти економіки роблять вигляд, що вони дрібні підприємці, а Гетьманців закриває очі на це та розказує як він "щипає гусаків"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:17

  stm написав:
  Hotab написав:В збитому у вівторок ка52 був комполка, полковник.
Мені вже прямо цікаво, оця тенденція, комєска (Вагнери збили) , комполка… Це вже підготовлену молодь , робочі бджілки, перебили? Чи як розуміти? Чи вони відмовляються?

По русской Вики у орков 760 боевых вертолётов всего. На 12.06.2023 Украина сбила юбилейный 300. Машин просто не хватает на рабочих пчел) на последней рабочей вертушке полетит генерал военно-воздушных сил )))


"Російські окупанти почали використовувати у Запорізькій області модифіковану версію ударного вертольота Ка-52...
...важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО"

https://inforesist.org/ua/britanska-rozvidka-okupanti-pochali-vikoristovuvati-novu-zbroyu-dlya-protidii-kontrnastupu-zsu/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:13

Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
Letusrock
 
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  #<1 ... 4717471847194720
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