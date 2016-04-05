Hotab написав:В збитому у вівторок ка52 був комполка, полковник. Мені вже прямо цікаво, оця тенденція, комєска (Вагнери збили) , комполка… Це вже підготовлену молодь , робочі бджілки, перебили? Чи як розуміти? Чи вони відмовляються?
По русской Вики у орков 760 боевых вертолётов всего. На 12.06.2023 Украина сбила юбилейный 300. Машин просто не хватает на рабочих пчел) на последней рабочей вертушке полетит генерал военно-воздушных сил )))
"Російські окупанти почали використовувати у Запорізькій області модифіковану версію ударного вертольота Ка-52... ...важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО"
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.