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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4717471847194720
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 12:59

  alibob написав:
  whois2010 написав:
  beee написав:Ура война кончилась. Довоенные налоги вернули

Ви так кажете, наче якщо війна, то влада має об'явити празднік нєпослушанія, а бюджет воюючої країни наповниться сам по собі. На 2% і так мало хто переходив, принаймні у мене нема таких знайомих.


Епіцентр, ЮСК, ЛУЇ ВЮІТТОН Україна, ГАЛНАФТОХІМ, Нова Лінія...
"не только лишь все, мало кто мог это сделать (с)"

https://lb.ua/economics/2022/03/31/5117 ... ina_i.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685011/
https://interfax.com.ua/news/economic/819783.html

однозначно ФОПи і малі підприємці,
я от не можу зрозуміти, чому такі гіганти економіки роблять вигляд, що вони дрібні підприємці, а Гетьманців закриває очі на це та розказує як він "щипає гусаків"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 13:17

  stm написав:
  Hotab написав:В збитому у вівторок ка52 був комполка, полковник.
Мені вже прямо цікаво, оця тенденція, комєска (Вагнери збили) , комполка… Це вже підготовлену молодь , робочі бджілки, перебили? Чи як розуміти? Чи вони відмовляються?

По русской Вики у орков 760 боевых вертолётов всего. На 12.06.2023 Украина сбила юбилейный 300. Машин просто не хватает на рабочих пчел) на последней рабочей вертушке полетит генерал военно-воздушных сил )))


"Російські окупанти почали використовувати у Запорізькій області модифіковану версію ударного вертольота Ка-52...
...важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО"

https://inforesist.org/ua/britanska-rozvidka-okupanti-pochali-vikoristovuvati-novu-zbroyu-dlya-protidii-kontrnastupu-zsu/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:13

Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:24

  mephala написав:"Російські окупанти почали використовувати у Запорізькій області модифіковану версію ударного вертольота Ка-52...
...важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО"

https://inforesist.org/ua/britanska-rozvidka-okupanti-pochali-vikoristovuvati-novu-zbroyu-dlya-protidii-kontrnastupu-zsu/


нова протитанкова ракета LMUR
Изделие 305
Испытания ЛМУР на Ми-8МНП-2 проходили в 2015-2016 годах, вскоре после этого началось серийное производство. Испытания ЛМУР начались на ударных вертолётах Ми-28НМ[4] в 2019 году и на Ка-52М в 2020 году. Сообщается, что ракета также будет использоваться на вертолётах спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Примерно в 2017 году также планировалось разработать пусковую установку на базе бронетранспортёра.
В сентябре 2022 года было сообщено, что ракета «изделие 305» принята на вооружение.
ЛМУР тяжелее других российских вертолетных ПТРК, её вес составляет 105 .Её боеголовка также примерно в три раза больше: 25 кг по сравнению с 7,4 кг у «Атака-1» и 8,6 кг у «Вихрь-1»
У ракеты есть оптическая ГСН, и её можно использовать в двух разных режимах:

В первом режиме цель отмечается оператором перед пуском, а вертолет-носитель может сразу изменить курс после пуска ракеты (принцип «выстрелил и забыл»).
Во втором режиме запускается без захвата цели — сперва ракета летит в направлении цели, используя инерциальное наведение с поправками от спутниковой навигации, при этом изображение с ГСН передается обратно на вертолет через блок передачи данных, называемый АС-БПЛА (аппаратура сопряжения с беспилотным летательным аппаратом). Оператор может выбирать цель и самостоятельно изменять курс, пока ракета летит в её сторону. ЛМУР — первая российская ПТРК, которую можно использовать таким образом [2]. Этот второй режим работы является единственным, в котором ракета может использоваться на максимальной дальности, из-за ограничений ГСН.

без допомоги розвідувального БПЛА як пілот гелікоптера побачить танк з відстані 10+км?
якщо наведення ПТУР здійнюється пілотом за допомогою координат з дрона?

пс Ракета «Изделие 305» испытывалась российскими войсками в Сирии
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:27

  Letusrock написав:
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.


Дипломат посольства України в Південній Кореї влаштував п'яний дебош. МЗС України відкликало винуватця з Сеула.

Учора, 26 липня, корейські ЗМІ повідомили, що дипломат посольства України в Південній Кореї був затриманий на місці за звинуваченням у нападі в стані алкогольного сп'яніння на працівницю бару та поліцейського.


це дійсно був дипломат? весільний фотограф чи бариста?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:29

  prodigy написав:
  Letusrock написав:
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.


Дипломат посольства України в Південній Кореї влаштував п'яний дебош. МЗС України відкликало винуватця з Сеула.

Учора, 26 липня, корейські ЗМІ повідомили, що дипломат посольства України в Південній Кореї був затриманий на місці за звинуваченням у нападі в стані алкогольного сп'яніння на працівницю бару та поліцейського.


це дійсно був дипломат? весільний фотограф чи бариста?

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