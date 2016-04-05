yama написав:

У мене те питання яке я піднімаю з початку війни .1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ?2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит3) Європа далі купує масово газ рфвідповідь на всі 3 питання тактоді як так ? ми з терористом який нас вбиває маємо торговельні стосунки купуємо в нього газ і допомагаємо йому газ продавати . Поки така несправедливість існує , незважаючи на всі наші жертви на фронті і серед мирного населення , війна виглядає абсурдом ... І гинути за те що хтось зацікавлений отримує прибуток , гроші на крові ? де логіка ? Це як під час другої світової торгувати з Гітлером ..купувати в нього щось . Можливо зараз набіжать і скажуть що така торгівля була, але я думаю вона була поодинока і не системна ...Рубанути газо\нафто та інші проводи з рф у Європу і рф залишиться без грошей від експорту та війна швиденько завершиться ...