Hotab написав:В збитому у вівторок ка52 був комполка, полковник. Мені вже прямо цікаво, оця тенденція, комєска (Вагнери збили) , комполка… Це вже підготовлену молодь , робочі бджілки, перебили? Чи як розуміти? Чи вони відмовляються?
По русской Вики у орков 760 боевых вертолётов всего. На 12.06.2023 Украина сбила юбилейный 300. Машин просто не хватает на рабочих пчел) на последней рабочей вертушке полетит генерал военно-воздушных сил )))
"Російські окупанти почали використовувати у Запорізькій області модифіковану версію ударного вертольота Ка-52... ...важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО"
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
mephala написав:"Російські окупанти почали використовувати у Запорізькій області модифіковану версію ударного вертольота Ка-52... ...важливим покращенням парку Ка-52 є інтеграція нової протитанкової ракети LMUR, дальність дії якої становить близько 15 км. Екіпажі Ка-52 швидко скористалися можливістю використовувати зброю за межами досяжності української ППО"
Изделие 305 Испытания ЛМУР на Ми-8МНП-2 проходили в 2015-2016 годах, вскоре после этого началось серийное производство. Испытания ЛМУР начались на ударных вертолётах Ми-28НМ[4] в 2019 году и на Ка-52М в 2020 году. Сообщается, что ракета также будет использоваться на вертолётах спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Примерно в 2017 году также планировалось разработать пусковую установку на базе бронетранспортёра. В сентябре 2022 года было сообщено, что ракета «изделие 305» принята на вооружение. ЛМУР тяжелее других российских вертолетных ПТРК, её вес составляет 105 .Её боеголовка также примерно в три раза больше: 25 кг по сравнению с 7,4 кг у «Атака-1» и 8,6 кг у «Вихрь-1» У ракеты есть оптическая ГСН, и её можно использовать в двух разных режимах:
В первом режиме цель отмечается оператором перед пуском, а вертолет-носитель может сразу изменить курс после пуска ракеты (принцип «выстрелил и забыл»). Во втором режиме запускается без захвата цели — сперва ракета летит в направлении цели, используя инерциальное наведение с поправками от спутниковой навигации, при этом изображение с ГСН передается обратно на вертолет через блок передачи данных, называемый АС-БПЛА (аппаратура сопряжения с беспилотным летательным аппаратом). Оператор может выбирать цель и самостоятельно изменять курс, пока ракета летит в её сторону. ЛМУР — первая российская ПТРК, которую можно использовать таким образом [2]. Этот второй режим работы является единственным, в котором ракета может использоваться на максимальной дальности, из-за ограничений ГСН.
без допомоги розвідувального БПЛА як пілот гелікоптера побачить танк з відстані 10+км? якщо наведення ПТУР здійнюється пілотом за допомогою координат з дрона?
пс Ракета «Изделие 305» испытывалась российскими войсками в Сирии
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
Дипломат посольства України в Південній Кореї влаштував п'яний дебош. МЗС України відкликало винуватця з Сеула.
Учора, 26 липня, корейські ЗМІ повідомили, що дипломат посольства України в Південній Кореї був затриманий на місці за звинуваченням у нападі в стані алкогольного сп'яніння на працівницю бару та поліцейського.
це дійсно був дипломат? весільний фотограф чи бариста?
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
Дипломат посольства України в Південній Кореї влаштував п'яний дебош. МЗС України відкликало винуватця з Сеула.
Учора, 26 липня, корейські ЗМІ повідомили, що дипломат посольства України в Південній Кореї був затриманий на місці за звинуваченням у нападі в стані алкогольного сп'яніння на працівницю бару та поліцейського.
це дійсно був дипломат? весільний фотограф чи бариста?
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
я би заборонив всім держслужбовцям і бюджетникам, нєфіг шастать, тим більше цмудять бюджетну сіську, хай працюють на перемогу
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
я би заборонив всім держслужбовцям і бюджетникам, нєфіг шастать, тим більше цмудять бюджетну сіську, хай працюють на перемогу
Вы серьезно думаете, что кто-то из депутатов не ездил на море за бугор?
yama написав:У мене те питання яке я піднімаю з початку війни . 1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ? 2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит 3) Європа далі купує масово газ рф відповідь на всі 3 питання так тоді як так ? ми з терористом який нас вбиває маємо торговельні стосунки купуємо в нього газ і допомагаємо йому газ продавати . Поки така несправедливість існує , незважаючи на всі наші жертви на фронті і серед мирного населення , війна виглядає абсурдом ... І гинути за те що хтось зацікавлений отримує прибуток , гроші на крові ? де логіка ? Це як під час другої світової торгувати з Гітлером ..купувати в нього щось . Можливо зараз набіжать і скажуть що така торгівля була, але я думаю вона була поодинока і не системна ... Рубанути газо\нафто та інші проводи з рф у Європу і рф залишиться без грошей від експорту та війна швиденько завершиться ...
Рубанути можно, але тоді де брати газ для України ?
А щодо нафти, то рашисти давно вже гонять нафту через Індію