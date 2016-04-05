RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4718471947204721
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:41

Після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

Про це повідомляє CNN.

Два американські чиновники повідомили виданню, що Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

Українські військові утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції у червні. За словами одного з американських чиновників, хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули основну частину сил, задіяних у контрнаступі.

Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю.

російський військовий чиновник також визнав, що українські сили змогли вклинитися на трьох ділянках першої лінії оборони росії на Запорізькому фронті.

У 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі Бредлі знищують ворожу піхоту та їхню техніку.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11359
З нами з: 18.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4718471947204721
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118635
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494780
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5938
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8922)
27.07.2023 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.