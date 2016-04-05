Після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.
Про це повідомляє CNN.
Два американські чиновники повідомили виданню, що Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.
Українські військові утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції у червні. За словами одного з американських чиновників, хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули основну частину сил, задіяних у контрнаступі.
Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю.
російський військовий чиновник також визнав, що українські сили змогли вклинитися на трьох ділянках першої лінії оборони росії на Запорізькому фронті.
У 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі Бредлі знищують ворожу піхоту та їхню техніку.
yama написав:У мене те питання яке я піднімаю з початку війни . 1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ? 2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит 3) Європа далі купує масово газ рф відповідь на всі 3 питання так тоді як так ? ми з терористом який нас вбиває маємо торговельні стосунки купуємо в нього газ і допомагаємо йому газ продавати . Поки така несправедливість існує , незважаючи на всі наші жертви на фронті і серед мирного населення , війна виглядає абсурдом ... І гинути за те що хтось зацікавлений отримує прибуток , гроші на крові ? де логіка ? Це як під час другої світової торгувати з Гітлером ..купувати в нього щось . Можливо зараз набіжать і скажуть що така торгівля була, але я думаю вона була поодинока і не системна ... Рубанути газо\нафто та інші проводи з рф у Європу і рф залишиться без грошей від експорту та війна швиденько завершиться ...
Рубанути можно, але тоді де брати газ для України ?
А щодо нафти, то рашисти давно вже гонять нафту через Індію
умовою продовження зернової угоди було: відновити аміакопровод «Тольятті — Одеса» ,трубопровід пролягає вздовж Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей та має кінцеву точку в Одеському припортовому заводі. Утім, від 24 лютого 2022 року аміакопровід «Тольятті — Одеса» не працює, а витік стався із залишків аміаку. https://mind.ua/publications/20248916-r ... -zernovogo
стаття цікава, тому не буду постити уривки, краще прочитати цілком