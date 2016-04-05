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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4719472047214722>
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:41

Після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

Про це повідомляє CNN.

Два американські чиновники повідомили виданню, що Україна перекинула додаткові сили на південний схід країни, що є ознакою того, що Київ виявив потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях.

Українські військові утримували велику кількість підготовлених військ, деякі з яких були оснащені більш потужним західним озброєнням, з початку операції у червні. За словами одного з американських чиновників, хоча вони все ще зберігають певну бойову міць у резерві, зараз вони розгорнули основну частину сил, задіяних у контрнаступі.

Схоже, що ці зусилля принесли певні результати. Контрнаступ прорвав деякі елементи російських оборонних ліній на південному сході, і резервні підрозділи увійшли, щоб скористатися цією можливістю.

російський військовий чиновник також визнав, що українські сили змогли вклинитися на трьох ділянках першої лінії оборони росії на Запорізькому фронті.

У 47-й українській бригаді, яка бере участь у наступі, підтвердили CNN, що вони просуваються вперед, заявивши: Піхота наступає. Артилерія прикриває. Екіпажі Бредлі знищують ворожу піхоту та їхню техніку.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:не тому що, "виявили слабкі місця", а тому що "партнери" "зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитися"

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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:22

  pesikot написав:
  yama написав:У мене те питання яке я піднімаю з початку війни .
1) Ми далі купуємо практично російський газ для своїх потреб через посередника в Європі ?
2) Ми далі отримуємо від рф гроші за транзит ? Відповідно забезпечуємо цей транзит
3) Європа далі купує масово газ рф
відповідь на всі 3 питання так
тоді як так ? ми з терористом який нас вбиває маємо торговельні стосунки купуємо в нього газ і допомагаємо йому газ продавати . Поки така несправедливість існує , незважаючи на всі наші жертви на фронті і серед мирного населення , війна виглядає абсурдом ... І гинути за те що хтось зацікавлений отримує прибуток , гроші на крові ? де логіка ? Це як під час другої світової торгувати з Гітлером ..купувати в нього щось . Можливо зараз набіжать і скажуть що така торгівля була, але я думаю вона була поодинока і не системна ...
Рубанути газо\нафто та інші проводи з рф у Європу і рф залишиться без грошей від експорту та війна швиденько завершиться ...

Рубанути можно, але тоді де брати газ для України ?

А щодо нафти, то рашисти давно вже гонять нафту через Індію


умовою продовження зернової угоди було: відновити аміакопровод «Тольятті — Одеса» ,трубопровід пролягає вздовж Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської областей та має кінцеву точку в Одеському припортовому заводі. Утім, від 24 лютого 2022 року аміакопровід «Тольятті — Одеса» не працює, а витік стався із залишків аміаку.
https://mind.ua/publications/20248916-r ... -zernovogo

стаття цікава, тому не буду постити уривки, краще прочитати цілком
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

alibob написав:
  whois2010 написав:
  beee написав:Ура война кончилась. Довоенные налоги вернули

Ви так кажете, наче якщо війна, то влада має об'явити празднік нєпослушанія, а бюджет воюючої країни наповниться сам по собі. На 2% і так мало хто переходив, принаймні у мене нема таких знайомих.


Епіцентр, ЮСК, ЛУЇ ВЮІТТОН Україна, ГАЛНАФТОХІМ, Нова Лінія...
"не только лишь все, мало кто мог это сделать (с)"

https://lb.ua/economics/2022/03/31/5117 ... ina_i.html
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/31/685011/
https://interfax.com.ua/news/economic/819783.html
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:36

  Ukrainian написав:
  flyman написав:не тому що, "виявили слабкі місця", а тому що "партнери" "зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитися"

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це до Соскіна на ютуб
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 19:38

  flyman написав:
  Ukrainian написав:
  flyman написав:не тому що, "виявили слабкі місця", а тому що "партнери" "зробили пропозицію, від якої неможливо відмовитися"

Кидай ссилку почитаю

це до Соскіна на ютуб

Це хто ? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:16

  beee написав:Вы серьезно думаете, что кто-то из депутатов не ездил на море за бугор?

Навіть ви хвастались, що спокійно подорожуєте Європою, купуєте там нерухомість, оформлюєте документи, то які питання до депутанів?
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:30

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав: Кидай ссилку почитаю

це до Соскіна на ютуб

Це хто ? :roll:

Смітник, на якому збираються мухи і їдять фекалії.
Поки особову справу не знайдуть в ТЦК і не працевлаштують, буде гидити тут соскіним.
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 20:49

  Hotab написав:
  Ukrainian написав:
  flyman написав:це до Соскіна на ютуб

Це хто ? :roll:

Смітник, на якому збираються мухи і їдять фекалії.
Поки особову справу не знайдуть в ТЦК і не працевлаштують, буде гидити тут соскіним.

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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 21:13

не подобаєтся Соскін, то зрада від ореста,(багато++ за пост)

  orest написав:Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.
2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:
- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики
- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки
3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…
П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
flyman
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