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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:40
flyman Навіщо цб нечисть щей сюди тягнути:
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Додано: Чет 27 лип, 2023 22:04
Прораб написав:
Тут вимальовується найгірший варіант, що від моря Україна фактично відрізана і втрачає свою привабливість для інших країн, що може позначитися на наданій допомозі, розглядаючи питання через призму виключно власної зацікавленості країн "європейського континенту", яку вони неодноразово довели.
Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:00
Zebra написав:
Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
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Прораб
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:25
Зеленський у вечірньому зверненні заявив: "Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон варто перевіряти до секунди"
Тим часом:
Наталья Белеля:
Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant - international cuisine in Vienna .
Це крутий український ресторан у Відні в стилі Одеси-мами… фаршмак, устриці, кав’яр… просеко, гарна винна карта, віскі, водочка, грапа… потанцюєм… ціни середні як для Відня.
І справа навіть не в тому, що Тетяна Кірієнко в часі війни коли кращі з кращих гинуть на фронті святкує своє свято в якомусь кабаку Відня, адже вона жінка і може взяти за свій рахунок відпустку та поїхати за кордон… СПРАВА В ГОСТЯХ серед яких було майже все керівництво ДПС:
Адже до м. Відня разом з Кірієнко також поїхали:
- Сокур Євген Ростиславович (в.о. заступника Голови ДПС) з 15 по 23 липня,
- Калєніченко Наталія Григорівна (заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) з 15 по 23 липня,
-Гречана Тетяна Володимирівна (директор Департаменту оподаткування юридичних осіб) з 15 по 23 липня,
- Доценко Тетяна Анатоліївна (директор Департамену податкового аудиту) з 14 по 23 липня,
- Томських Сергій Володимирович (директор Департаменту з питань запобігання корупції) з 17 по 23 липня,
- Риженкова Катерина Володимирівна (директор Департаменту трансфертного ціноутворення) з 08 по 14 липня,
- Телешко Олег Анатолійович (заступник директора Департаменту управління ризиками) з 13 по 23 липня,
- Багмет Нонна Тарасівна (в.о. Директора Департаменту економічного аналізу) З 15 по 21 липня.
Аналізуючи все це приходимо до висновку, що всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!
Враховуючи, що більшість цих чиновників призначені з подачі парламентського Твікса, солодкої парочки Данила Гетьманцева і Давида Арахамії тут потрібен не просто розголос а втручання президента!
Не дякуйте, пане президент!
Далі буде…
Не словом, а ділом! - казав його попередник.
СКІЛЬКИ ЩЕ ТРИВАТИМЕ ЦЕЙ ЦИРК?!!!
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:29
Прораб написав: Zebra написав:
Відрізати Україну від моря можна тільки захопивши Одесу та Миколаїв. Тимчасова блокада в сучасному світі швидкого розвитку безпілотного і ракетного озброєння це проблема. Достатньо потопити ще 2-3 кораблі педерації, і вони самі запропонують статус кво - щоб не втратити усю акваторію. Бо тоді Турція значно розширить свою присутність. Взагалі Турція це майбутній господар Чорного Моря, у неї населення стрімко приростає як і флот, як і ракетні програми. Через 50 років нікої Росії не буде існувати апріорі, бо рускії залишиться всього 60 млн, вони стрімко вимирають, а Турків буде 120 млн.
Це все звичайно привабливо звучить, але не більше того. Продовженні мантри - спочатку закінчаться ракети, далі прогнозований крах економіки, потім закінчуються москалі ... але вже через 50 років.
Хто визначив цей термін, кому цікаво, що буде через такий проміжок часу і хто може усвідомлювати подібне?
Цікаво тут і тепер, ми живемо в теперішньому, ми не знаємо навіть чого очікується завтра.
Можна мати порти, але не мати безпечного виходу до моря, наприклад, влада США прийняла рішення не направляти військові кораблі для супроводу комерційних суден, що виходять з портів України.
Економіка розвалиться - а вони зменшили свій держборг, ціна нафти Urals перевищила встановлену G7 стелю цін $60 за барель, а кількість країн, що не закрили свої комерційні представництва, з початком санкцій доходить до 80% у різних галузях.
І якщо піти далі, то досі багато хто вірив у Будапештський меморандум, у Міжнародну хартію прав людини, та чого далеко ходити у Конституцію. Але хтось реально уявляв собі, що все це буде відсунуто до так званих "найкращих часів"?
Чи багато хто так само хотів відчути себе заручниками у своїй країні з потужними досі демократичними ініціативами?
Можна вірити багато в що, але треба усвідомлювати наскільки ефімерні можуть бути фантазії і наскільки реальною може бути практична сторона, навіть якщо вона суперечить законам.
Країни Африки, арабсько-тюркського світу приростають щорічно на 1-3% - це гарантовані клієнти зерна. Навіть якщо не буде моря, то будуть такі ціни на зерно, що окуплять навіть доставку літаками.
Щодо вимирання узкіх. Це не мої прогнози. А узкіх демографів.
Перепис 2002 - узкіх 116 млн, неузкіх 29 млн
Перепис 2010 - узкіх 111 млн, неузкіх 32 млн
Перепис 2021 - узкіх 105 млн (вместе с Крымом), неузкіх 42 млн
Згідно з геометичною прогресією, уже через 50 років неузкіє стають меншиною.
Доречі в Москві неузкіє скорочуються значно стрімкіше. Між переписами -10%
Ми станемо свідками етнічної революції в педерації. Меншини почнуть різати узкіх і захоплювати їх майно, жінок та манкуртити дітей.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:38
Zebra написав:
Країни Африки, арабсько-тюркського світу приростають щорічно на 1-3% - це гарантовані клієнти зерна. Навіть якщо не буде моря, то будуть такі ціни на зерно, що окуплять навіть доставку літаками.
Щодо вимирання узкіх. Це не мої прогнози. А узкіх демографів.
Перепис 2002 - узкіх 116 млн, неузкіх 29 млн
Перепис 2010 - узкіх 111 млн, неузкіх 32 млн
Перепис 2021 - узкіх 105 млн (вместе с Крымом), неузкіх 42 млн
Згідно з геометичною прогресією, уже через 50 років неузкіє стають меншиною.
Доречі в Москві неузкіє скорочуються значно стрімкіше. Між переписами -10%
Ми станемо свідками етнічної революції в педерації. Меншини почнуть різати узкіх і захоплювати їх майно, жінок та манкуртити дітей.
Не заважатиму Вам бачити майбутнє, залишилося тільки вижити в сьогоденні.
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:58
flyman написав: orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій
, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.
2 наша економіка далеко не в найкращому стані
, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:
- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики
- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки
3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій
та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула
і це ще буде гірше для готівкового курсу.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…
П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Усі пункти лайно.
В Україні наразі чоловіків призовного віку рази в 2 більше, ніж під час другої світової. Задіяло у бойових діях не більше 5%, ще 5% тиловики.
90% чоловіків взагалі у війні не задіяні. Ми ще нічого і не починали (с)
Щодо енергетики. Якби було все погано, світло б подавали за графіком. А так світло є я і буде. 50% зруйнованої інфраструктури - це лайно собаче. 50% це для західного політикума - дайте грошей, бо у нас тут все зруйновано.
Щодо ударів по портам. Це комаріниє укуси. Нічого суттєво не зруйновано.
Щодо с/г угідь. В разі деокупації досвід показує, що фермери самі розміновують досить швидко свої угіддя.
Щодо курсу гривні. Чим гірше - тим більше грошей дають.
Як можна лайкати таке лайно. В Україні продажі нових автомобілів вже майже на рівні 2021 року. КАРЛ!!!
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 00:03
Прораб написав:
Не заважатиму Вам бачити майбутнє, залишилося тільки вижити в сьогоденні.
По вашому все погано? А я думаю, що узкіє уже в опасності. Скоро кожен третій буде неузкім. Уявіть, що в Україні кожен третій мусульманин-кавказець. Ви, ваша жінка і ваші діти себе чудово почуватимете? А у них це зростає в геометричній прогресії. Там буде різанина. Час грає проти узкіх.
Досвід Візантії показує, що як тільки некорінного населення стає критично багато, починається різанина. Тюрки гвалтували візантійців, навіть чоловіків. Узкім треба розробляти свої анальчики.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 00:09
flyman написав: orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій
, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.
2 наша економіка далеко не в найкращому стані
, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:
- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики
- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки
3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій
та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула
і це ще буде гірше для готівкового курсу.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…
П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Зауважу тільки що пан orest
цинічно збрехав. Цей його пост кардинально відрізняється від поста від травня минулого року.
Тому і це його "прогноз" можна в смітник.
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 00:16
Zebra написав: Прораб написав:
Не заважатиму Вам бачити майбутнє, залишилося тільки вижити в сьогоденні.
По вашому все погано? А я думаю, що узкіє уже в опасності.
Розрізняю реальність та далеке майбутнє, у вимірі людського життя – 50 років це величезний термін.
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