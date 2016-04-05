Наталья Белеля:

Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant - international cuisine in Vienna .

Це крутий український ресторан у Відні в стилі Одеси-мами… фаршмак, устриці, кав’яр… просеко, гарна винна карта, віскі, водочка, грапа… потанцюєм… ціни середні як для Відня.



І справа навіть не в тому, що Тетяна Кірієнко в часі війни коли кращі з кращих гинуть на фронті святкує своє свято в якомусь кабаку Відня, адже вона жінка і може взяти за свій рахунок відпустку та поїхати за кордон… СПРАВА В ГОСТЯХ серед яких було майже все керівництво ДПС:



Адже до м. Відня разом з Кірієнко також поїхали:



- Сокур Євген Ростиславович (в.о. заступника Голови ДПС) з 15 по 23 липня,

- Калєніченко Наталія Григорівна (заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) з 15 по 23 липня,

-Гречана Тетяна Володимирівна (директор Департаменту оподаткування юридичних осіб) з 15 по 23 липня,

- Доценко Тетяна Анатоліївна (директор Департамену податкового аудиту) з 14 по 23 липня,

- Томських Сергій Володимирович (директор Департаменту з питань запобігання корупції) з 17 по 23 липня,

- Риженкова Катерина Володимирівна (директор Департаменту трансфертного ціноутворення) з 08 по 14 липня,

- Телешко Олег Анатолійович (заступник директора Департаменту управління ризиками) з 13 по 23 липня,

- Багмет Нонна Тарасівна (в.о. Директора Департаменту економічного аналізу) З 15 по 21 липня.



Аналізуючи все це приходимо до висновку, що всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!



Враховуючи, що більшість цих чиновників призначені з подачі парламентського Твікса, солодкої парочки Данила Гетьманцева і Давида Арахамії тут потрібен не просто розголос а втручання президента!



Не дякуйте, пане президент!

Далі буде…

