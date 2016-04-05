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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 27 лип, 2023 21:40
flyman Навіщо цб нечисть щей сюди тягнути:
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:25
Зеленський у вечірньому зверненні заявив: "Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон варто перевіряти до секунди"
Тим часом:
Наталья Белеля:
Цього року День Народження Тетяна Кірієнко святкувала в ресторані Odessa Restaurant - international cuisine in Vienna .
Це крутий український ресторан у Відні в стилі Одеси-мами… фаршмак, устриці, кав’яр… просеко, гарна винна карта, віскі, водочка, грапа… потанцюєм… ціни середні як для Відня.
І справа навіть не в тому, що Тетяна Кірієнко в часі війни коли кращі з кращих гинуть на фронті святкує своє свято в якомусь кабаку Відня, адже вона жінка і може взяти за свій рахунок відпустку та поїхати за кордон… СПРАВА В ГОСТЯХ серед яких було майже все керівництво ДПС:
Адже до м. Відня разом з Кірієнко також поїхали:
- Сокур Євген Ростиславович (в.о. заступника Голови ДПС) з 15 по 23 липня,
- Калєніченко Наталія Григорівна (заступник Голови ДПС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) з 15 по 23 липня,
-Гречана Тетяна Володимирівна (директор Департаменту оподаткування юридичних осіб) з 15 по 23 липня,
- Доценко Тетяна Анатоліївна (директор Департамену податкового аудиту) з 14 по 23 липня,
- Томських Сергій Володимирович (директор Департаменту з питань запобігання корупції) з 17 по 23 липня,
- Риженкова Катерина Володимирівна (директор Департаменту трансфертного ціноутворення) з 08 по 14 липня,
- Телешко Олег Анатолійович (заступник директора Департаменту управління ризиками) з 13 по 23 липня,
- Багмет Нонна Тарасівна (в.о. Директора Департаменту економічного аналізу) З 15 по 21 липня.
Аналізуючи все це приходимо до висновку, що всі ці чиновники виїхали до Відня або у фіктивне, або в спеціально сплановане під День Народження начальниці відрядження!
Враховуючи, що більшість цих чиновників призначені з подачі парламентського Твікса, солодкої парочки Данила Гетьманцева і Давида Арахамії тут потрібен не просто розголос а втручання президента!
Не дякуйте, пане президент!
Далі буде…
Не словом, а ділом! - казав його попередник.
СКІЛЬКИ ЩЕ ТРИВАТИМЕ ЦЕЙ ЦИРК?!!!
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Додано: Чет 27 лип, 2023 23:58
flyman написав: orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій
, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.
2 наша економіка далеко не в найкращому стані
, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:
- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики
- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки
3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій
та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула
і це ще буде гірше для готівкового курсу.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…
П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Усі пункти лайно.
В Україні наразі чоловіків призовного віку рази в 2 більше, ніж під час другої світової. Задіяло у бойових діях не більше 5%, ще 5% тиловики.
90% чоловіків взагалі у війні не задіяні. Ми ще нічого і не починали (с)
Щодо енергетики. Якби було все погано, світло б подавали за графіком. А так світло є я і буде. 50% зруйнованої інфраструктури - це лайно собаче. 50% це для західного політикума - дайте грошей, бо у нас тут все зруйновано.
Щодо ударів по портам. Це комаріниє укуси. Нічого суттєво не зруйновано.
Щодо с/г угідь. В разі деокупації досвід показує, що фермери самі розміновують досить швидко свої угіддя.
Щодо курсу гривні. Чим гірше - тим більше грошей дають.
Як можна лайкати таке лайно. В Україні продажі нових автомобілів вже майже на рівні 2021 року. КАРЛ!!!
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 00:09
flyman написав: orest написав:
Якою бачу ситуацію зараз:
1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій
, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй.
2 наша економіка далеко не в найкращому стані
, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично:
- Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики
- Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики
- Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури
- Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки
3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій
та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти).
4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула
і це ще буде гірше для готівкового курсу.
5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50…
П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Зауважу тільки що пан orest
цинічно збрехав. Цей його пост кардинально відрізняється від поста від травня минулого року.
Тому і це його "прогноз" можна в смітник.
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