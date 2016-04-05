Додано: П'ят 28 лип, 2023 03:25

Бідна Україна

У становищі, де вона опинилася, винні усі - і керманичі, і нарід.



Інколи мені здається, що єдиною по-справжньому національною ідеєю нинішньої України є сидіти на печі, і щоб вареники із сметаною у рота залітали.



Цікаво, що буде раніше - військові візьмуть владу чи країна розвалиться?



Є дуже хороша фраза про те, що ключ до перетворення України знаходиться в саміх українцях.



Але не зараз.



Може, через 300 років, як поляки.



І там ще десь має бути свій бук, що виб'є мрії про вареники - для його ж дурника, користі.



Бо він, нарід, має мріяти не про вареника, а про Україну.



Як ми мріяли у 1990.

І не тільки мріяли.



І можете мене хоч мільйон раз називати ідеалістом. Все на світі починається з мрії. Отже, починайте мріяти про те, що треба.



Бо мрії мають властивість збуватися.

А інших наслідків забування, чи то збичення мрій - нарід, як правило, не передбачає