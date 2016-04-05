Зебра всё правильно и говорит и пишет Пшеница даже в Турции толком не растёт, точнее им своей для 100млн ничтожно мало Может при Косыгине 60 лет назад им и хватало, так тогда в Стамбуле жило меньше 2млн, а сейчас с нелегалами все 20. За другие мусульманские страны с адским климатом вообще промолчу, у них нет, точнее НЕТ!!! стратегических запасов еды на их несоизмеримое по сравнению с обрабатываемыми площадями под зерновые население даже на пару лет, даже в непустынных Индии и Пакистане, в Бангладеше вообще с этим жОпа при трёх урожаях в год(и плотности населения 1100чел/кв.км - в 15 раз больше чем у нас и в 33 - чем в США - и регулярных тайфунопотопах) Единственно кто в шоколаде(нефтяном) - сателлиты бритов и янки на аравийском полуострове, но их там нет даже половины Бангладеша или Египта. А ещё мусульмане очень любят есть курятину и яйца, так даже скудные местные производители всей волей Аллаha не могут заставить кур жрать шелуху от риса и травку с пастбищ барашков, птица требует - что? Что у них не растёт,а у нас и на целине прёт? Правильно - зерно, особенно кукурузу. Скоро попкорн и булочка даже без масла и икры будут привилегиями ну очень белых(по месту жительства) людей.
Народним депутатам і чиновникам заблокувано виїзд за кордон після низки скандалів. Доопрацьовується законодавство, яке регулює їх відрядження. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джередо у Офісі президента у четвер, 27 липня.
я би заборонив всім держслужбовцям і бюджетникам, нєфіг шастать, тим більше цмудять бюджетну сіську, хай працюють на перемогу
Открою секрет - в загранпаспорте не написано кем человек работает - держслужбовцем или бюджетником, а их еще вполне согласно закона можно иметь несколько штук...
барабашов написав:Зебра всё правильно и говорит и пишет Пшеница даже в Турции толком не растёт, точнее им своей для 100млн ничтожно мало Может при Косыгине 60 лет назад им и хватало, так тогда в Стамбуле жило меньше 2млн, а сейчас с нелегалами все 20. За другие мусульманские страны с адским климатом вообще промолчу, у них нет, точнее НЕТ!!! стратегических запасов еды на их несоизмеримое по сравнению с обрабатываемыми площадями под зерновые население даже на пару лет, даже в непустынных Индии и Пакистане, в Бангладеше вообще с этим жОпа при трёх урожаях в год(и плотности населения 1100чел/кв.км - в 15 раз больше чем у нас и в 33 - чем в США - и регулярных тайфунопотопах) Единственно кто в шоколаде(нефтяном) - сателлиты бритов и янки на аравийском полуострове, но их там нет даже половины Бангладеша или Египта. А ещё мусульмане очень любят есть курятину и яйца, так даже скудные местные производители всей волей Аллаha не могут заставить кур жрать шелуху от риса и травку с пастбищ барашков, птица требует - что? Что у них не растёт,а у нас и на целине прёт? Правильно - зерно, особенно кукурузу. Скоро попкорн и булочка даже без масла и икры будут привилегиями ну очень белых(по месту жительства) людей.
За даними Всесвітньої продовольчої програми, на смітнику опиняється третина всіх продуктів харчування на планеті. У світі щорічно виробляють близько 4 мільярдів тонн продовольства, і цього могло б вистачити на всіх жителів планети, якби продукти харчування раціонально використовувалися та розподілялися. Нестача продовольства - штучна ідея перерозподілу з різних глобальних причин. В Україні теж не вистачає жратви, виходячи з реальності та цін на неї?
orest написав:Якою бачу ситуацію зараз: 1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй. 2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично: - Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики - Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики - Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури - Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки 3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти). 4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу. 5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50… П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Гарний аналіз, мені ліньки писати було б таке, але думки такі самі
orest написав:Якою бачу ситуацію зараз: 1 залишилося ще десь два місяці активних бойових дій, результат яких буде формувати переговорну позицію. В тій чи іншій формі перемовини розпочнуться жовтень-листопад. Швидше всього конфлікт буде так чи інакше заморожений. Не факт, що кремлю і прокремлівським шестіркам в нашій владі вдасться протягнути варіант сі-хуя, але любе замороження конфлікту не буде передбачати репарацій чи інвестицій цивілізованого світу у відбудову і відновлення України, чи фінансової допомоги більше ніж уже надходить. Фінансова допомога (не військова) може навіть відчутно скоротитися, адже восени в США будуть формувати бюджет року в якому відбудуться вибори. Внутрішніх потреб у фінансах в такий рік в США хоч відбавляй. 2 наша економіка далеко не в найкращому стані, м’яко кажучи. Бравада пропагандистів підляка-дєрьмака про ріст в порівнянні з минулим роком – маніпуляції. Фактично: - Суттєво зруйнована металургія та машинобудування. Руйнування є безпосереднє заводів, руйнування шляхом знищення каховського водосховища та критичним станом енергетики - Енергетика зруйнована не менше ніж на 50%. Важливо розуміти те, що теперішній стан енергетики не передбачає швидке відновлення інших галузей економіки країни, навіть якщо будуть створені всі інші передумови. Негатив в енергетиці не остаточний. Точно ще буде суттєво пошкоджена ЗАЕС. Зрозуміло. Що жодного радіаційного забруднення не буде, але в робочому стані її 3,14дари нам не залишать. А з жовтня (до чи під час перемовин) відновляться ракетні удари по залишках енергетики - Крем ляді продовжують нищити с/г як мінуванням земель, нищенням нового врожаю так і нищенням елеваторів, токів та іншої інфраструктури - Ну і чи не найгірше. Порти не вдалося (свідомо не захотіли) зберегти в робочому стані і це ще теж не фініш. А без портів експорт-імпорт, навіть у випадку закінчення бойових дій, буде сильно обмежений (це дуже дипломатично). Ні зд транспорт (при абсолютній несумісності з коліями в ЄС і відсутністю хоч якихось спроб вирішити це) ні автомобільний (при обмеженій пропускній здатності митних переходів) не забезпечить хоч на трієчку імпорт-експорт в режимі реального зростання ВВП та відновлення економіки 3 в світлі викладеного вище, не бачу жодних позитивних політико-економічних тенденцій та чинників для міцності грн. І бачу що хтось це вже розуміє і починає скуповувати валюту (хоч зараз би мало бути зміцнення грн. від аграрної валюти). 4 Якщо до листопада ми отримаємо F 16 і це збільшить нашу здатність збивати ворожі ракети, то будемо зимувати в режимі 4-8 чи 4-6 по електроенергії, що дасть хоч якось працювати частині підприємств. Якщо ж ні, то зима буде ще тяжча ніж минула і це ще буде гірше для готівкового курсу. 5 трохи очевидної конспірології. В світі існують дві потужні групи сил. Для однієї перемога України потрібна десь у вересні наступного року, щоб їх представник очолив США на наступний термін. Якщо перемога раптом станеться швидше, то їх конкуренти ще встигнуть нашукати контраргументів і безмежні корупція та мародерство слуг коломойського їм допоможе. Для іншої групи сил перемога України взагалі не потрібна. Виходячи з реалій вони прагнуть замороження війни. Шанси у обох поки 50/50… П.С. нагадаю що писав про це все в травні минулого року viewtopic.php?p=5431305#p5431305
Попередній більш-менш реалістичний на фоні тогочасного ура-оптимізму. Щодо цього - не подобається останнє припущення про перемогу під вибори (дитячий садочок)
Zebra написав:Перепис 2021 - узкіх 105 млн (вместе с Крымом), неузкіх 42 млн Згідно з геометичною прогресією, уже через 50 років неузкіє стають меншиною. Доречі в Москві неузкіє скорочуються значно стрімкіше. Між переписами -10%
Відповідно до вашої термінології меншиною стають зовсім навпаки.
Навуходоносор написав:Є дуже хороша фраза про те, що ключ до перетворення України знаходиться в саміх українцях. Але не зараз. Може, через 300 років, як поляки.
Та воно то теоретично може бути, але тут 50 років фантастично довгий і важкий період пережити і зберегти націю та державу, а за 300 р. політична карта світу однозначно, якщо буде, то зовсім інакша. Радий, що п.orest дав свій тверезий аналіз ситуації. Вчора в ЗМІ якось синхронно почали багато говорити про підготовку до зими - от куди треба вкладатись як з грн так і з валютою і пересічним і на вищих щаблях, якщо хочуть дожити до світлого майбутнього.
Zebra написав:Як можна лайкати таке лайно. В Україні продажі нових автомобілів вже майже на рівні 2021 року. КАРЛ!!!
Як можна "лайкати" таке лайно
кожен може "лайкати" все ,що на його думку заслуговує, або співпадає з його власними оцінками ситуації. На мою думку, Orest трохи пеcімістичен в прогнозах, може він краще інформований реаліст(хто зна). У 2018-20 його прогнози були більш оптимістичні ніж мої власні (умовно на 20-25% ), якщо можна це вимірювати у %.
В Україні продажі нових автомобілів вже майже на рівні 2021 року
це повід для турбування для спец.органів (СБУ, ДПС, ДБР, Генпрокуратура та інші) тобто сформований ще при КУчмі(Азірові) прошарок "кровосісей" нікуди не подівся, він тільки трохи змінився зовні (нове покоління). Загалом доходи пересічного впали більше чим вдвічі, які нові авто? я на них тільки дивлюся по ютубу (коли випадково натрапляю на електрокари) доречи, автомобілевоз Fremantle Highway який перевозив авто з Бремерхафену до Єгіпту раптово загорівся (спалахнув електромобіль), екіпаж намагався згасити вогонь, але не впорався (1 моряк загинув, решта 20 евакуйовані), пожежа сталася через 4 години після німецького порту https://focus.ua/auto/581362-vsemu-vino ... ortu-video